Porta-voz iraniano: Medidas coercitivas unilaterais são “crimes de lesa-humanidade”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): “O dia 4 de dezembro está designado, pela resolução 79/293 da Assembleia Geral das Nações Unidas, como o Dia Internacional contra as Medidas Coercitivas Unilaterais, coincidindo com a data de aprovação da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (resolução 41/128 da AGNU, de 4 de dezembro de 1986)”, escreveu Esmail Baqai nesta quinta-feira em sua conta no X.

Ele destacou que as medidas coercitivas unilaterais — ou seja, as sanções econômicas, financeiras e bancárias — violam os direitos humanos fundamentais, entre eles o direito ao desenvolvimento, à vida, à saúde e à educação.

“Essas medidas afetam a vida e a saúde de populações inteiras nos países alvo das sanções, razão pela qual constituem crimes de lesa-humanidade”, acrescentou Baqai.

O porta-voz iraniano concluiu afirmando: “Os Estados Unidos devem ser responsabilizados e obrigados a prestar contas por cometerem tais crimes contra a humanidade, mediante a imposição de sanções ilegais e desumanas contra as populações dos países em desenvolvimento, incluindo o Irã”.

