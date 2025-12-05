Armas da Resistência São Questão Inegociável: Chefe do Hezbollah

Secretário-Geral do Hezbollah, Sheikh Naim Qassem

Falando em um discurso televisionado durante uma cerimônia em homenagem a estudiosos mártires na sexta-feira, o Sheikh Naim Qassem enfatizou que o Líbano está enfrentando uma "agressão israelense perigosa e expansionista" que deve ser confrontada "por todos os meios."

Qassem enfatizou que as ações de Israel são "expansionistas", observando que o regime israelense não cumpriu o acordo de cessar-fogo alcançado no ano passado, embora o Líbano e seus movimentos de resistência o tenham feito.

A agressão não visa desarmar a resistência, mas ocupar o Líbano e começar a implementar a chamada visão da "Grande Israel", ele observou.

A chamada visão da "Grande Israel", que inclui os territórios palestinos ocupados por Israel, bem como partes do Egito, Jordânia, Síria e Líbano, foi descrita pelo primeiro-ministro sionista Benjamin Netanyahu em agosto como "uma missão histórica e espiritual." Ele disse à mídia israelense que sente uma conexão profunda com "essa visão."

Observando que o governo de Beirute optou por buscar uma solução diplomática para acabar com a agressão israelense, Qassem afirmou que o Hezbollah apoiou os esforços feitos pelas autoridades libanesas nesse sentido.

No entanto, ele enfatizou que os EUA e Israel não devem interferir nos assuntos internos do país, ou em sua estratégia de defesa.

O chefe do Hezbollah afirmou que as armas da resistência e a capacidade defensiva do país para confrontar qualquer agressão são uma questão inegociável.

"Defenderemos a nós mesmos, nosso povo e nosso país e estamos prontos para sacrificar ao máximo e não nos renderemos", disse ele.

Qassem enfatizou que o desarmamento da resistência e quaisquer concessões feitas pelo governo libanês não satisfarão as ambições expansionistas de Israel, acrescentando que Israel deve cumprir os termos do acordo de cessar-fogo.

Suas observações vieram quando o primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, em agosto encarregou o exército do país de desenvolver um plano para restringir armas ao Estado até o final do ano, uma decisão que visa desarmar o movimento de resistência Hezbollah que há décadas defende o país de agressões externas, especialmente do inimigo israelense.

Os funcionários do governo libanês também discutiram uma proposta dos EUA destinada a desarmar o Hezbollah e endossaram seus "objetivos".

"Eles querem desarmar [a resistência], secar recursos financeiros, impedir serviços, fechar escolas e hospitais, impedir a reconstrução, parar doações e demolir casas; em outras palavras, querem abolir nossa existência", disse Qassem, apontando para a importância da unidade entre o povo libanês para frustrar os planos do inimigo.

Ele observou que a retirada de Israel de Beirute ocorreu graças aos golpes desferidos ao regime ocupante pela resistência.

O líder do Hezbollah instou o governo libanês a cumprir suas responsabilidades, particularmente na proteção da soberania do país, construção do país e fortalecimento de sua economia, acrescentando que países arrogantes buscam eliminar o Hezbollah por causa de seu projeto nacional, que pede libertação, independência e dignidade.

Israel e Hezbollah concordaram com um cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro de 2024. Sob o acordo, Tel Aviv foi obrigada a se retirar completamente do território libanês—mas manteve forças estacionadas em cinco locais, em clara violação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU e dos termos do acordo de novembro de 2024.

Desde a implementação do cessar-fogo, Israel violou o acordo milhares de vezes através de repetidos ataques ao território libanês. Autoridades libanesas alertaram que as violações do regime ao cessar-fogo ameaçam a estabilidade nacional.

