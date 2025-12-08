Centenas de cubanos se reúnem em Havana para condenar a política dos EUA em relação à Venezuela

Agência de Notícias AhlulBayt: Centenas de cubanos se reuniram em Havana para condenar a política dos Estados Unidos em relação à Venezuela, agitando bandeiras e entoando slogans em apoio ao presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"Os participantes exibiram faixas com a inscrição 'Venezuela não é uma ameaça, Venezuela é esperança' e carregaram imagens dos líderes falecidos Fidel Castro e Hugo Chávez."

O embaixador da Venezuela em Cuba, Orlando Maneiro, agradeceu a Cuba pela solidariedade e denunciou o que chamou de agressão dos Estados Unidos contra a soberania da Venezuela.

O evento em Havana ocorreu no mesmo dia em que a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, convocou uma marcha global 'pela paz e liberdade' na Venezuela, com participantes de diversos países protestando contra o regime de Maduro. O comício cubano, visto como uma manifestação de apoio ao governo venezuelano, reafirmou seu respaldo ao governo de Maduro e criticou a política dos Estados Unidos na região.

O comício aconteceu no sábado, após meses de pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela, incluindo ataques a barcos suspeitos de contrabando de drogas, ameaças de ação militar e a designação do Cartel de los Soles como organização terrorista estrangeira.

Cuba e Venezuela mantêm laços políticos e econômicos estreitos há décadas, frequentemente se alinhando contra a política externa dos Estados Unidos na região.

.................

308