Manifestantes protestam em frente ao Parlamento britânico para condenar o genocídio em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Manifestantes reuniram-se em frente ao Parlamento do Reino Unido, em Westminster, para denunciar o que classificaram como o genocídio em curso cometido pelo regime israelense na Terra Santa, destacando a necessidade urgente de sensibilização global diante da proximidade das celebrações natalinas.

A manifestação evidenciou a crescente preocupação internacional com a agressão de Israel em Gaza e o aumento contínuo do número de vítimas fatais. Ativistas em solidariedade à Palestina afirmaram que suas ações de defesa continuam a enfrentar represálias.

O ato de memória prestou homenagem aos palestinos mortos ao longo de quase três anos de violência. Um coral infantil apresentou poemas e canções em solidariedade às famílias palestinas e às crianças que perderam a vida, enquanto participantes mais velhos entoaram coletivamente a canção intitulada “A Oliveira”, com o objetivo de chamar a atenção para as restrições impostas aos agricultores palestinos durante a temporada de colheita de azeitonas.

Shahmina Alam, irmã de Kamran Ahmad, integrante do grupo Filton24 — atualmente em greve de fome —, proferiu o discurso principal. Ela descreveu a deterioração do estado de saúde do irmão, afirmando que ele se tornou “como um clipe de papel dentro de um saco de papel”. Ahmad encontra-se no 35º dia de sua greve de fome e já foi hospitalizado duas vezes. Ao todo, oito grevistas de fome aproximam-se de 42 dias sem ingestão de alimentos.

Os participantes observaram dois minutos de silêncio em homenagem às vítimas palestinas e aos ativistas, incluindo os prisioneiros do grupo Filton24. Em seguida, a multidão entoou palavras de ordem exigindo o fim da violência e instando o governo do Reino Unido a atender às reivindicações dos grevistas de fome.

..................

308