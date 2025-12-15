Ofensiva com drones israelenses deixa três libaneses mortos, incluindo um médico

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O psicoterapeuta e membro do conselho municipal da localidade de Jouaya, no distrito de Tiro, Dr. Zakaria al-Haj, morreu no domingo após seu veículo ser atingido por um míssil disparado por um drone israelense, informou o Ministério da Saúde do Líbano em comunicado.

Outro ataque com drones israelenses teve como alvo uma motocicleta na localidade de Yater, no distrito de Bint Jbeil, causando a morte de uma pessoa e deixando outra ferida, confirmou o mesmo ministério.

Da mesma forma, um drone israelense atingiu um veículo entre as localidades de Safad el-Battikh e Baraachit, na província de Nabatieh, resultando na morte de uma pessoa, informou a agência estatal de notícias NNA.

Os três ataques letais somam-se às múltiplas violações que Israel vem cometendo do acordo de cessar-fogo alcançado em novembro de 2024 com o Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah).

Ao comentar os ataques, o Exército israelense alegou que suas forças mataram dois membros do Hezbollah em Yater e Bint Jbeil, no sul do Líbano, e possivelmente outro combatente em um terceiro ataque, cujos resultados ainda estão sob investigação.

Desde a entrada em vigor da frágil trégua, o regime israelense realizou mais de 10 mil incursões, tanto aéreas quanto terrestres, em território libanês, alegando que as ofensivas têm como alvo posições e infraestruturas do Hezbollah.

A Organização das Nações Unidas (ONU) contabilizou, em novembro, pelo menos 127 civis mortos — incluindo crianças — por fogo israelense desde a entrada em vigor do cessar-fogo um ano antes. Autoridades do organismo internacional advertiram que os ataques constituem “crimes de guerra”.

Os ataques recentes ocorreram em meio a relatos de que Beirute recebeu advertências de atores árabes e internacionais sobre os preparativos israelenses para lançar uma ofensiva em grande escala no Líbano.

O ministro dos Assuntos Militares de Israel, Israel Katz, advertiu no fim do mês passado que Tel Aviv estava preparada para lançar uma nova guerra contra o Líbano caso o Hezbollah não entregasse suas armas até o final de 2025.

Pelo acordo de cessar-fogo, o Exército israelense deveria ter se retirado do sul do Líbano neste mês de janeiro, mas mantém presença militar em cinco postos fronteiriços, violando abertamente tanto a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU quanto as disposições da trégua.

As autoridades libanesas advertiram que as violações do cessar-fogo por parte do regime israelense representam um risco à estabilidade do país árabe.

Altos dirigentes do Hezbollah também ressaltaram que a unidade nacional do Líbano e a preservação das armas da Resistência são cruciais para enfrentar a “ameaça existencial” representada por Israel e pelos Estados Unidos.

.....................

308