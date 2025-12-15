Tratamento do cansaço espiritual e físico na vida moderna

ABNA Brasil: Na era da velocidade e da sobrecarga de informações, em que a vida humana está cada vez mais exposta à complexidade, às pressões psicológicas e à repetição exaustiva da rotina diária, o fenômeno do cansaço e do tédio não atinge apenas o corpo, mas também o espírito e a essência do ser humano. Esse cansaço, muitas vezes, é mais profundo do que a exaustão física e pode privar a pessoa do entusiasmo e da vitalidade da vida.

Nesse contexto, as palavras preciosas do أميرالمؤمنين Ali (ع) surgem como uma luz cheia de esperança e um guia para a solução desse problema espiritual:

«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکَمِ.» (1)

Esses corações se cansam e se entediam (quando permanecem presos a um único pensamento), assim como os corpos se cansam (ao repetir sempre o mesmo tipo de atividade ou alimentação); portanto, para afastar esse cansaço dos corações, buscai sabedorias e conhecimentos novos e surpreendentes, que lhes tragam prazer e deleite — como as palavras diversas dos líderes religiosos e dos sábios — para que, na busca da sabedoria e do conhecimento, não sejais tomados pelo cansaço. (2)

A importância deste nobre hadith

Este hadith não apenas reconhece a existência do “tédio do coração”, mas, ao comparar o coração ao corpo, ensina que o espírito, assim como o corpo, necessita de cuidado, nutrição e descanso. As “طرائف الحکم” — sabedorias novas e originais — desempenham aqui o papel de alimento da alma: um sustento que renova a mente, purifica o espírito e o liberta da monotonia e da apatia.

Mas como encontrar essas “sabedorias” na vida cotidiana para reviver corações cansados? E quais orientações o Alcorão Sagrado — esse oceano infinito de sabedoria — oferece para superar esse tédio e restaurar a vitalidade espiritual?

As dimensões das “طرائف الحکم” e os caminhos corânicos

1. O significado do “tédio do coração” e a necessidade das “طرائف الحکم”

Ao comparar o coração ao corpo, o أميرالمؤمنين Ali (ع) aponta para as necessidades espirituais do ser humano. Assim como o corpo se cansa com esforço excessivo e monotonia, necessitando de descanso e variedade alimentar, o espírito também se entedia com pensamentos repetitivos, rotinas diárias e pressões da vida.

As “طرائف الحکم” referem-se aqui a novos conhecimentos, reflexões profundas, debates intelectuais atraentes, exortações tocantes ou mesmo experiências novas e inspiradoras que alimentam o espírito e o retiram do estado de estagnação e fadiga.

2. A sabedoria como fonte essencial para eliminar o tédio

O Alcorão Sagrado é, em si, repleto de sabedoria. Um olhar profundo sobre a existência, a reflexão sobre a criação e a compreensão do propósito da vida são exemplos marcantes das “طرائف الحکم”:

﴿یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ ۚ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا ۗ وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (3)

“Ele concede a sabedoria a quem deseja; e a quem é concedida a sabedoria, foi-lhe concedido um bem abundante. E somente os dotados de entendimento se lembram.”

Este versículo evidencia o valor elevado da sabedoria. A sabedoria é uma percepção profunda que capacita o ser humano a compreender as verdades e a tomar as melhores decisões. Para um coração cansado, a sabedoria é como água pura para o sedento.

3. A lembrança (تذکر): o retorno a si mesmo

Uma das causas do tédio é o esquecimento do propósito principal da vida e o afundamento na rotina. As “طرائف الحکم” incluem lembranças que reconectam o ser humano à sua essência e ao seu Criador:

﴿وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ﴾ (4)

“E, com efeito, facilitamos o Alcorão para a lembrança; haverá, então, alguém que se lembre?”

A recitação e a reflexão sobre os versículos do Alcorão são, por si só, uma sabedoria sempre renovada.

4. A contemplação da criação: uma fonte inesgotável de sabedoria

﴿إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِّأُولِی الْأَلْبَابِ﴾ (5)

“Certamente, na criação dos céus e da terra e na alternância da noite e do dia há sinais para os dotados de entendimento.”

A contemplação da ordem, da beleza e da grandeza da criação nunca se torna obsoleta e renova constantemente o espírito.

5. O aprendizado contínuo: o alimento essencial da mente

﴿قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (6)

“Dize: são iguais os que sabem e os que não sabem? Somente os dotados de entendimento refletem.”

A busca constante pelo conhecimento mantém o espírito vivo e distante do tédio.

6. A adoração com presença do coração: sabedoria prática

﴿أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (7)

“Saibam que é na lembrança de Allah que os corações encontram tranquilidade.”

A oração, a súplica e a adoração feitas com presença do coração proporcionam serenidade e renovação espiritual.

Conclusão

As palavras luminosas do أميرالمؤمنين Ali (ع) oferecem um roteiro único para enfrentar o desafio do tédio espiritual, tão presente no mundo contemporâneo. Assim como o corpo se cansa da repetição, o coração também necessita de nutrição diferenciada — uma nutrição que o Imam (ع) denomina “طرائف الحکم”.

Essas sabedorias estão abundantemente disponíveis nas fontes islâmicas: no Alcorão, na contemplação da criação, na busca pelo conhecimento e na adoração consciente. Quem alimenta continuamente o coração com sabedoria não apenas se afasta do tédio, mas se torna fonte de serenidade, discernimento e vitalidade duradoura no caminho do aperfeiçoamento humano.

Notas:

Sabedoria 89 do Nahj al-Balagha Tradução e comentário do Nahj al-Balagha (فيض الإسلام), vol. 6, p. 1127 Surata Al-Baqarah, versículo 269 Surata Al-Qamar, versículo 17 Surata Aal ‘Imran, versículo 190 Surata Az-Zumar, versículo 9 Surata Ar-Ra‘d, versículo 28

Banoo F. Deldari