Ativistas porto-riquenhos realizam protestos semanais em solidariedade à Palestina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Pelo segundo ano consecutivo, ativistas sociais na ilha de Porto Rico vêm organizando manifestações semanais em apoio ao povo palestino, especialmente aos moradores da Faixa de Gaza.

Os protestos semanais, iniciados há dois anos, seguem até hoje. Ativistas porto-riquenhos ressaltam que a solidariedade à Palestina é profundamente enraizada e decorre de experiências compartilhadas de colonialismo e da luta pelo direito à autodeterminação.

Os participantes dessas manifestações exibem bandeiras palestinas em suas casas, as pintam em árvores e organizam uma variedade de atividades culturais em apoio à causa palestina.

................

308