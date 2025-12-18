Bombas, balas e agora o frio: 17 palestinos mortos, entre eles quatro crianças

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O porta-voz da Defesa Civil da Faixa de Gaza, Mahmud Basal, informou nesta quarta-feira que o frio intenso que atinge o enclave costeiro, em decorrência das fortes chuvas e das condições climáticas adversas, causou a morte de pelo menos 17 palestinos apenas no mês de dezembro, entre eles quatro crianças.

Ele declarou que, até o momento neste mês de dezembro, mais de 17 edifícios residenciais desabaram e outros mais de 90 sofreram graves danos estruturais em decorrência das chuvas torrenciais e das inundações, deixando milhares de pessoas em situação de risco.

Basal acrescentou ainda que o mau tempo e as fortes chuvas provocaram o transbordamento de aproximadamente 90% dos abrigos destinados aos deslocados, expondo as famílias a condições inseguras.

O porta-voz alertou que a queda significativa das temperaturas durante a noite tornou-se uma grave ameaça à vida das crianças em Gaza e pediu aos organismos humanitários que ajam para salvar a vida dos menores gazatíes. “Salvem as crianças de Gaza antes que o frio lhes tire a vida”, declarou, dirigindo-se às organizações internacionais e à comunidade internacional.

Segundo o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, “a falta de abrigo, a escassez extrema de cobertores e de equipamentos de aquecimento, assim como a destruição da infraestrutura e o colapso dos serviços básicos” agravaram drasticamente a situação humanitária na região com a chegada da temporada de frio.

Ele classificou a situação na Faixa de Gaza como “uma verdadeira catástrofe humanitária” e conclamou a comunidade internacional a adotar medidas imediatas para proteger a população do território.

......................

308