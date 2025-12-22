Exército do Irã afirma: qualquer ameaça será respondida com firmeza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O comandante-chefe do Exército do Irã, o general de divisão Amir Hatami, declarou, nesta segunda-feira, durante uma visita a unidades militares no oeste do país, que as forças sob seu comando estão plenamente preparadas para enfrentar ameaças.

Nesse contexto, o comandante ressaltou que o moral das unidades militares é elevado e que os equipamentos e as instalações foram modernizados, em conformidade com as lições operacionais aprendidas com a guerra imposta de 12 dias pelo regime israelense e pelos Estados Unidos, em junho passado.

Ao referir-se ao abate bem-sucedido de vários veículos aéreos de pequeno porte, bem como de drones “Hermes” e “Heron”, no oeste do Irã, pelos sistemas de defesa aérea do Exército durante o conflito, Hatami destacou que o primeiro drone “Heron” que entrou no espaço aéreo iraniano, em junho, foi neutralizado imediatamente após cruzar a fronteira ocidental.

Ainda nesse contexto, o alto oficial militar iraniano advertiu que qualquer ato de invasão será tratado com o mesmo rigor. “Todos os movimentos do inimigo são monitorados de perto, e qualquer ato hostil será respondido com firmeza”, acrescentou.

Hatami assinalou também que o Exército se empenha continuamente em aprimorar sua prontidão para enfrentar qualquer tipo de ameaça, incluindo cenários de guerra assimétrica e irregular.

Ao destacar a segurança territorial como uma missão central, o comandante esclareceu que a salvaguarda da integridade territorial e da independência do Irã permanece como a principal prioridade do Exército.

Da mesma forma, descreveu os recursos humanos como um pilar fundamental do poder nacional, enfatizando a importância de proteger o efetivo, ao mesmo tempo em que mantém plena disposição para o sacrifício em defesa da nação.

A guerra de 12 dias teve início em 13 de junho, quando o regime israelense lançou uma agressão injustificada contra o país persa, atacando instalações militares, nucleares e civis em Teerã e em outras cidades. Uma semana depois, os Estados Unidos se somaram aos ataques israelenses, bombardeando três instalações nucleares estratégicas.

O Irã respondeu à agressão com força, lançando centenas de mísseis balísticos e drones contra alvos estratégicos israelenses nos territórios ocupados, no âmbito da operação “Verdadeira Promessa III”, além de atingir a base aérea de Al-Udeid, no Catar, a maior base militar dos Estados Unidos na Ásia Ocidental.

Em 24 de junho, o Irã, por meio de suas operações bem-sucedidas contra o regime israelense e os Estados Unidos, conseguiu deter o ataque ilegal, impondo um cessar-fogo aos agressores.

..............

