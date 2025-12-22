Talibã sela o Centro Cultural e Educacional Imam Hussein em Cabul

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Fontes locais em Cabul, capital do Afeganistão, informaram que o Complexo Cultural e Educacional Imam Hussein (A.S.), localizado na região de Afshar Darulaman, foi fechado por ordem do ministro da Justiça do Talibã.

No domingo, 21 de dezembro, o centro foi fechado por determinação de Abdul Hakim Sharaei, ministro da Justiça do Talibã. Segundo fontes locais, o complexo, que operava sob a supervisão de Hujjat al-Islam wal-Muslimeen Mubashir, possuía todas as licenças legais e religiosas necessárias e vinha desenvolvendo oficialmente atividades científicas, culturais e educacionais.

As fontes acrescentaram que, apesar do funcionamento legal do centro, suas atividades foram suspensas, e até o momento nenhuma explicação oficial foi apresentada para essa decisão.

O complexo era um dos centros culturais mais ativos das comunidades xiitas no oeste de Cabul, e seu fechamento gerou reações entre moradores locais e ativistas culturais.

