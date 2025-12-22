Irã alerta para ataques de falsa bandeira para alimentar o antissemitismo

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, major-general Abdolrahim Mousavi, alertou no domingo (21) que o regime israelense está orquestrando operações de falsa bandeira, com o intuito de prejudicar a si mesmo, contra comunidades judaicas no exterior, a fim de alimentar o medo do antissemitismo.

“Eles (os sionistas) assassinaram a comunidade judaica e seus afiliados em outros países para impedir a migração reversa, escapar de conflitos internos e instigar o antissemitismo”. Ele disse que o ataque ocorrido em um evento judaico em Sydney, na Austrália, na semana passada, não é a primeira vez que judeus são alvos de ataques numa tentativa de retratar “Israel” como vítima.

As declarações de Mousavi surgiram após pelo menos 15 pessoas terem sido mortas e dezenas terem ficado feridas quando dois homens armados, pai e filho, abriram fogo em um festival judaico em Sydney, na Austrália, na semana passada. Ele afirmou ainda que os eventos dos últimos dois anos expuseram a natureza “criminosa” dos Estados Unidos e do regime israelense ao mundo.

