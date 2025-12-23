EUA consideram medidas punitivas contra a Espanha por restrições ao envio de armas israelenses

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Os Estados Unidos consideram a imposição de medidas punitivas contra a Espanha após a decisão de Madri de impedir a atracação, em seus portos, de embarcações com destino a Israel e de restringir o trânsito de remessas de armas por seu espaço aéreo.

Segundo a Autoridade de Radiodifusão de Israel, Washington avalia essas ações da Espanha como uma “violação da liberdade do comércio marítimo” e uma infração direta às atividades militares dos Estados Unidos. Isso é particularmente relevante, uma vez que os EUA operam duas bases militares estratégicas no sul da Espanha, localizadas em Morón e Rota.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos já havia classificado a posição da Espanha como “altamente preocupante” para um país membro da OTAN, afirmando que ela enfraquece a cooperação estratégica.

Essa escalada ocorre em meio a uma série de medidas de solidariedade adotadas pelo governo espanhol em relação à causa palestina, que incluem a proibição da exportação de armas e de combustível de aviação, bem como a restrição à entrada em seu território de indivíduos supostamente envolvidos em “genocídio” em Gaza.

