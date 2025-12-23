Israel viola trégua em Gaza e mata a tiros outros dois palestinos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Meios de comunicação palestinos informaram que duas pessoas foram alvo de disparos efetuados por tropas israelenses no bairro de Shujaiya, no leste da Cidade de Gaza.

Com essas mortes, o número de palestinos mortos em Gaza nas últimas 24 horas chega a pelo menos 12, incluindo oito corpos resgatados entre os escombros em diversas áreas do território.

Esse episódio ocorre em meio a uma nova violação, por parte de Israel, do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos com o Movimento de Resistência Islâmica da Palestina (Hamas), que entrou em vigor em 10 de outubro.

Desde então, as forças israelenses cometeram 875 violações do cessar-fogo, informou, em comunicado, o Escritório de Mídia do Governo de Gaza.

A nota detalha que as violações da trégua incluem 265 casos de disparos, 49 incursões de veículos militares em áreas residenciais, 421 bombardeios contra civis e 150 ataques a instituições e edifícios civis, além de 45 detenções ilegais.

Segundo o Escritório, tais ações constituem uma clara violação do direito internacional e um enfraquecimento deliberado da essência da trégua e de suas disposições.

Enquanto isso, as condições humanitárias na Faixa de Gaza continuam sendo críticas; de fato, o Governo de Gaza denuncia que Israel segue bloqueando a entrada de ajuda humanitária urgente, o que agrava ainda mais a crise enfrentada pelos deslocados.

Estimativas das Nações Unidas indicam que cerca de 1,9 milhão de pessoas, quase 90% da população de Gaza, foram obrigadas a se deslocar desde o início do conflito, em outubro de 2023. Israel não comentou de forma imediata os relatos mais recentes de mortes nem as violações do cessar-fogo.

Desde o início do cessar-fogo, em 10 de outubro, 411 palestinos morreram e 1.112 ficaram feridos em operações israelenses, segundo fontes oficiais de Gaza, em relatório divulgado nesta segunda-feira.

O total de mortos em Gaza desde outubro de 2023 subiu para 70.937, enquanto o número de feridos alcançou 171.192.

