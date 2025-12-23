Cartas do Nahj al-Balaghah 26 / Uma Diretriz para as Autoridades do Sistema Islâmico / As Consequências da Traição e do Desprezo pela Responsabilidade

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) — ABNA — A Carta 26 do Nahj al-Balaghah é uma carta do Imam Ali(A.S.) dirigida às pessoas que foram enviadas para recolher impostos. Embora uma leitura simples possa considerá-la como uma diretriz para os responsáveis fiscais, uma análise cuidadosa sugere que esta carta é uma instrução geral para as autoridades do sistema islâmico em todos os níveis e escalões governamentais.

Se qualquer pessoa que detém uma responsabilidade na sociedade islâmica, seja essa responsabilidade a gestão de um pequeno ambiente administrativo ou a liderança suprema das maiores estruturas governamentais, considerar a “si mesma” como o destinatário desta carta e tomar as instruções do Hazrat (A.S.) como sendo as instruções do Imam Ali(A.S.) para “si própria”, certamente prestará um serviço ao povo de uma maneira melhor.

Esta carta, cuja parte foi incluída no Nahj al-Balaghah, foi narrada em vários livros históricos e de ḥadīth, como Al-Ghārāt, Uṣūl al-Kāfī, Taysīr al-Maṭālib e Tārīkh Dimashq, e os interessados podem ler o texto completo desta diretriz administrativa e governamental nestas fontes.

Embora esta carta tenha sido escrita com o objetivo de definir o tipo de relação entre os agentes do governo e o povo, a sua primeira secção deve ser considerada a mais importante. O Hazrat (A.S.) expressa uma recomendação individual e aconselha as autoridades e os gestores a obedecerem a Deus na solidão e em público:

«أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللهِ فِی سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَخَفِیَّاتِ عَمَلِهِ، حَیْثُ لا شَهِیدَ غَیْرُهُ، وَلا وَکِیلَ دُونَهُ. وَأَمَرَهُ أَلاَّ یَعْمَلَ بِشَیْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللهِ فِیمَا ظَهَرَ فَیُخَالِفَ إِلَی غَیْرِهِ فِیمَا أَسَرَّ، وَمَنْ لَمْ یَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَعَلانِیَتُهُ، وَفِعْلُهُ وَمَقَالَتُهُ، فَقَدْ أَدَّی الْأَمَانَةَ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ.»

“Ele ordena-lhe que observe a Taqwā (Temor/Piedade a Deus) nos seus assuntos ocultos e nas suas ações secretas, onde não há testemunha além d’Ele, nem guardião aquém d’Ele. E ordena-lhe que não pratique uma ação de obediência a Deus abertamente para agir de forma contrária em segredo. Aquele cuja aparência e o seu segredo, e o seu ato e a sua palavra, não são diferentes, cumpriu a Confiança (Amānah) e cumpriu o direito da Adoração Pura.”

Na segunda secção desta carta, é abordada a relação dos agentes do governo com o povo:

«وَأَمَرَهُ أَلاَّ یَجْبَهَهُمْ وَلا یَعْضَهَهُمْ، وَلا یَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضُّلاً بِالْإِمَارَةِ عَلَیْهِمْ.»

“E ordena-lhe que não os trate mal, não os calunie, e não os despreze devido à tua superioridade na autoridade sobre eles.”

O Imam Ali(A.S.) explica em seguida a razão da necessidade de um tratamento adequado ao povo:

«فَإِنَّهُمُ الْإِخْوَانُ فِی الدِّینِ، وَالْأَعْوَانُ عَلَی اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ.»

“Pois eles são os teus irmãos na religião e os ajudantes na extração dos direitos [da comunidade islâmica].”

É claro que preservar a dignidade das pessoas pelos agentes é um dos instrumentos mais importantes para manter a credibilidade da estrutura política e, em alguns casos, para preservar as crenças religiosas do povo. Este assunto pode fortalecer a sua disposição em cumprir os diversos direitos do governo, desde o pagamento de impostos até ao esforço para preservar a estrutura.

Agora, se uma autoridade, a qualquer nível, não cumpriu as suas responsabilidades pessoais e sociais de forma adequada e não considerou o que lhe foi confiado em termos de dinheiro, crédito, dignidade e honra do sistema islâmico como uma “Confiança Divina” (Amānah Ilāhī), deve considerar-se o destinatário da última parte das palavras do Hazrat Ali(A.S.):

«وَمَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَرَتَعَ فِی الْخِیَانَةِ وَلَمْ یُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَدِینَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَالْخِزْیَ فِی الدُّنْیَا، وَهُوَ فِی الاْخِرَةِ أَذَلُّ وَأَخْزَی! وَإِنَّ أَعْظَمَ الْخِیَانَةِ خِیَانَةُ الْأُمَّةِ، وَأَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ.»

“Aquele que despreza a Confiança e avança sem hesitação no vale da traição e não purifica a si mesmo e à sua religião disso, abriu as portas da humilhação e da vergonha para si mesmo neste mundo, e será mais humilhado e mais envergonhado no Além. Certamente, a maior traição é a traição à Ummah, e a fraude mais hedionda é a fraude contra os Imames [líderes] do Islão.”

Mais uma vez, é preciso afirmar que qualquer pessoa em qualquer responsabilidade, antes e mais do que endereçar esta carta a outra pessoa ou cargo, deve considerar-se a destinatária desta carta e agir para a concretizar na sua própria esfera de responsabilidade.

Sayyid AliAṣghar Ḥusaynī / ABNA