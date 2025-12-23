  1. Home
Rússia: Irã tem o direito de preservar seu programa nuclear pacífico

23 dezembro 2025 - 19:36
News ID: 1765366
O representante permanente da Rússia junto às organizações internacionais em Viena, Mikhail Ulyanov, ressaltou que, em conformidade com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), o Irã tem o direito de dar continuidade ao seu programa nuclear de caráter pacífico.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Ulyanov, em reação às declarações consideradas insolentes de Mike Pompeo, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, sobre o programa nuclear do Irã — nas quais afirmou: “O Irã está fazendo todo o possível para restabelecer seu programa nuclear e não podemos permitir que isso aconteça” — escreveu, em uma mensagem publicada em sua conta na plataforma X, que aparentemente o ex-chefe da diplomacia norte-americana desconhece o fato de que, de acordo com o TNP, o Irã tem o direito legítimo de manter seu programa nuclear nacional.

