Ulemás do Paquistão reiteram apoio pleno à causa palestina

24 dezembro 2025 - 00:52
Líderes de partidos religiosos e destacados ulemás do Paquistão, ao expressarem firme apoio à luta do povo palestino pela libertação de Al-Quds e pelo fim da ocupação do regime sionista, instaram o Exército paquistanês a não ceder a qualquer tipo de pressão externa, seja para o envio de forças a Gaza, seja para o desarmamento do Movimento de Resistência Islâmica da Palestina (HAMAS).

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A reunião conjunta dos partidos e dos principais ulemás das diferentes escolas islâmicas, realizada sob o título “Maylis Itehad-e-Umat Paquistão” (Conselho de Unidade da Umma do Paquistão), ocorreu ontem na cidade de Karachi. No comunicado final do encontro, foi enfatizada a necessidade de um apoio firme à Palestina, a rejeição de planos externos apresentados sob o pretexto da paz em Gaza e a importância de restaurar as relações com o Afeganistão.

No mesmo documento, esses ulemás e destacadas personalidades religiosas afirmaram que o apoio ao povo palestino e o respaldo à sua luta contra o regime sionista constituem um dever de fé de todos os muçulmanos, ressaltando ainda a continuidade do apoio aos combatentes de Al-Quds.

