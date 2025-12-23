Ulemás do Paquistão reiteram apoio pleno à causa palestina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A reunião conjunta dos partidos e dos principais ulemás das diferentes escolas islâmicas, realizada sob o título “Maylis Itehad-e-Umat Paquistão” (Conselho de Unidade da Umma do Paquistão), ocorreu ontem na cidade de Karachi. No comunicado final do encontro, foi enfatizada a necessidade de um apoio firme à Palestina, a rejeição de planos externos apresentados sob o pretexto da paz em Gaza e a importância de restaurar as relações com o Afeganistão.

No mesmo documento, esses ulemás e destacadas personalidades religiosas afirmaram que o apoio ao povo palestino e o respaldo à sua luta contra o regime sionista constituem um dever de fé de todos os muçulmanos, ressaltando ainda a continuidade do apoio aos combatentes de Al-Quds.

