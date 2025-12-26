HAMAS: Gaza não será desarmada nem se renderá diante do genocídio cometido por Israel

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – “Após dois anos de genocídio, nossa resistência não pode ser derrotada nem apagada.” Com essas palavras, o Movimento de Resistência Islâmica da Palestina (HAMAS) divulgou, nesta quinta-feira, sua segunda narrativa oficial da operação “Tempestade de Al-Aqsa”, classificando-a como um marco histórico na luta contra o que descreve como um genocídio perpetrado por Israel.

O documento, intitulado “Nossa Narrativa… Tempestade de Al-Aqsa: Dois Anos de Firmeza e a Vontade de Libertação”, destaca que, ao longo desses dois anos, os palestinos forjaram “uma epopeia de firmeza e resiliência” diante de uma das guerras de extermínio mais brutais, cujo objetivo seria quebrar sua vontade e forçar sua rendição.

Segundo o HAMAS, o regime sionista buscou negar a existência palestina por meio do deslocamento forçado, da fome deliberada e da destruição em larga escala de moradias e da infraestrutura civil na sitiada Faixa de Gaza.

A operação “Tempestade de Al-Aqsa”, realizada em 7 de outubro de 2023 em resposta às atrocidades intensificadas do ocupante contra o povo palestino, não foi um evento isolado, mas sim mais um capítulo da luta contínua contra a ocupação israelense, marcando uma etapa histórica na causa palestina.

Apesar de ter matado pelo menos 70.942 palestinos, em sua maioria mulheres e crianças, e ferido outros 171.195, o regime israelense fracassou em alcançar seus objetivos declarados e foi obrigado a aceitar um cessar-fogo com a resistência palestina, que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, embora continue a violá-lo por meio de ataques quase diários.

O movimento palestino ressaltou que, atualmente, os palestinos estão ainda mais convictos de sua capacidade de sobrevivência, enquanto a entidade sionista enfrenta uma derrota psicológica e a perda de seu poder dissuasório. A narrativa israelense entrou em colapso e o regime começa a se transformar em uma entidade isolada e um pária internacional.

“O genocídio em Gaza revelou que Israel é uma entidade racista, selvagem e insurgente, apoiada por países enganadores e opressores que iludem o mundo com slogans de paz, justiça e humanidade, enquanto são parceiros diretos no crime”, afirma o documento.

O HAMAS reafirma a determinação da resistência, que se mantém de pé há 77 anos, de prosseguir até alcançar a libertação total da Palestina da ocupação sionista, o retorno dos refugiados à sua pátria e o estabelecimento de um Estado palestino soberano, com Al-Quds como capital.

A operação “Tempestade de Al-Aqsa”, lançada pelas Brigadas Al-Qassam em 7 de outubro de 2023, rompeu o mito da invencibilidade israelense e expôs a fragilidade do ocupante diante da vontade do povo palestino. Dois anos depois, apesar do genocídio sistemático que devastou Gaza e ceifou dezenas de milhares de vidas inocentes, a resistência palestina emerge ainda mais fortalecida, demonstrando que a causa da libertação permanece viva e que a vitória final sobre a ocupação sionista é inevitável.

