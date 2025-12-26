A Mesquita do Orgulho Muçulmano, um dos maiores locais de culto da Rússia

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Batizada com o nome do Profeta Muhammad (s.a.w.), a Mesquita do Orgulho Muçulmano é um dos monumentos arquitetônicos islâmicos mais importantes da Rússia, atraindo a atenção de visitantes nacionais e internacionais.

Localizada em Shali, capital da República da Chechênia, a mesquita combina um design moderno com a estética islâmica tradicional.

Destaca-se por suas cúpulas majestosas, minaretes elaborados e interiores amplos.

Projetada por um arquiteto uzbeque, reflete as características da arquitetura islâmica da Ásia Central, com cúpulas proeminentes, desenhos simétricos e decorações típicas das cidades históricas de Samarcanda e Bucara.

Com capacidade para 30.000 fiéis, é uma das maiores mesquitas da Rússia.

É especialmente popular durante as orações de sexta-feira e as festividades religiosas.

Seu interior espaçoso, os tetos altos e a abundante luz natural garantem um ambiente confortável para a oração.

A decoração interior utiliza caligrafia árabe e motivos geométricos islâmicos clássicos, criando uma estética harmoniosa.

O amplo salão de oração, sem colunas, oferece excelente acústica e facilita a oração coletiva.

O pátio e as áreas verdes ao redor oferecem um espaço ideal para grandes eventos e para acolher um grande número de fiéis durante as festividades.

