Ataque suicida atinge a Mesquita Imam Ali, na Síria

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Segundo a Al Mayadeen, citando fontes locais na Síria, a explosão ocorreu dentro da Mesquita Imam Ali, no bairro Wadi al-Dhahab, na província de Homs.

Relatos iniciais indicam que a explosão ocorreu durante as orações de sexta-feira, enquanto fiéis estavam no interior da mesquita.

Minutos após os relatos iniciais, a Al Jazeera, citando seu correspondente na Síria, confirmou a ocorrência da explosão.

A Al Mayadeen informou que a explosão resultou em várias mortes e feridos. No entanto, o número exato de mortos ou feridos ainda não havia sido confirmado no momento da divulgação da notícia.

