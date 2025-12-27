Líder do Irã: agressão dos EUA e de Israel foi derrotada pela juventude iraniana

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O Líder da Revolução Islâmica do Irã enfatizou que a necessidade urgente do mundo atual é a existência de um sistema justo, islâmico, nacional e internacional.

Em uma mensagem dirigida neste sábado ao encontro anual da “União das Associações Islâmicas de Estudantes na Europa”, o Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Líder da Revolução Islâmica do Irã, esclareceu que, graças à fé, à unidade e à autoconfiança, o país conquistou nova credibilidade e maior peso no cenário internacional.

Nesse contexto, o Ayatollah Khamenei assegurou que “a ofensiva massiva do Exército dos Estados Unidos e de seu infame apêndice na região (o regime israelense, no último mês de junho) foi derrotada pela iniciativa, pela coragem e pela abnegação dos jovens do Irã islâmico”.

O Líder do Irã destacou que o povo iraniano, à luz de suas capacidades, demonstrou que pode “manter-se firme e fazer chegar a proclamação dos valores islâmicos ao mundo com uma voz mais forte do que nunca”.

Ao lamentar o martírio de alguns comandantes iranianos, bem como de cientistas e civis durante as agressões dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em junho, ele ressaltou que essa tristeza “não pôde e não poderá deter os jovens empenhados do Irã”.

“Não se trata da questão nuclear nem de assuntos semelhantes. Trata-se de enfrentar a ordem injusta e a dominação do sistema de poder no mundo atual, bem como de recorrer a um sistema nacional e internacional islâmico e justo. Essa é a grande causa que o Irã islâmico ergueu como bandeira e que irritou os opressores corruptos e perversos”, ressaltou.

Dirigindo-se aos estudantes, em especial àqueles que vivem fora do Irã, o Ayatollah Khamenei afirmou que eles carregam sobre os ombros parte dessa grande responsabilidade. “Identifiquem suas próprias capacidades e orientem as associações nessa direção”, acrescentou.

