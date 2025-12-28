Ataque israelense fere soldado de paz da ONU no sul do Líbano

A UNIFIL afirmou que disparos de metralhadoras pesadas provenientes de posições militares israelenses, localizadas ao sul da linha de demarcação que separa os territórios ocupados por Israel do Líbano, atingiram as proximidades de uma patrulha que investigava um bloqueio de estrada na vila de Bastarra.

Embora o incidente não tenha resultado em danos aos equipamentos da ONU, um dos membros das forças de paz sofreu uma leve concussão no ouvido, informou a UNIFIL. “Ataques contra ou perto de forças de paz são violações graves da Resolução 1701 do Conselho de Segurança”, afirmou a missão, instando as tropas israelenses a cessarem o “comportamento agressivo” contra o pessoal.

