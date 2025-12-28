Sabedorias do Nahj al-Balāgha – nº 27 Paciência: um dos hábitos no tratamento de doenças

ABNA BRASIL— A Sabedorias 27 é um dos hadiths mais conhecidos do Imam Ali (a.s.) e aparece em muitas fontes antes ou depois da compilação do Nahj al-Balāgha. Embora em algumas fontes seja transmitida como parte de uma carta do Imam Ali (a.s.) ao Imam Hasan (a.s.), ou narrada por outros imames, sua fama é tal que pode ser encontrada nos mais renomados livros de hadith, incluindo: Amali de Sheikh Saduq, Wasa'il al-Shi’a, Usul al-Kafi, Mahasn al-Barqi, Manaqib Khwarazmi, Amali de Sheikh Tusi e Bihar al-Anwar.

Seyyed Razi narra este hadith na Sabedorias 27 da seguinte forma:

«إمْش بدَائِکَ، مَا مَشَی بِک»

“Lide com sua dor, [até que] ela se acomode a você.”

Este hadith é um exemplo dos diversos ensinamentos médicos do Imam Ali (a.s.) presentes nos sermões, cartas e Sabedoriass do Nahj al-Balāgha. Alguns médicos interessados neste livro sagrado identificaram mais de 22 grandes tópicos médicos, como saúde pública, relação médico-paciente, fisiologia dos diferentes sistemas do corpo, nutrição, medicamentos, imunologia, embriologia, geriatria e psiquiatria. Um exemplo disso é o livro Medicina e Saúde Pública no Nahj al-Balāgha, de Dr. Yahya Kazem Soltani, traduzido por Dr. Sabereh Siavoshi.

Hadiths semelhantes também podem ser encontrados em fontes narrativas, por exemplo:

«لاَ تَضْطَجِعْ مَا اسْتَطَعْتَ الْقِیَامَ مَعَ الْعِلَّةِ»

“Enquanto puder permanecer de pé com a doença, não se deite na cama.”

É evidente que, ao não recorrer imediatamente a medicamentos ou tratamentos enquanto ainda é possível suportar a doença, o corpo pode se fortalecer, e a pessoa aumenta sua força de vontade para enfrentar diferentes dificuldades. Além disso, algumas doenças têm duração determinada, e o indivíduo deve atravessar esse período. Tomar certos medicamentos durante fraqueza ou doença pode causar efeitos adversos indesejáveis.

Alguns comentaristas do Nahj al-Balāgha expandem o significado desta Sabedorias além da doença, entendendo “dor” como qualquer tipo de dificuldade ou adversidade. Assim, o ensinamento do Imam Ali (a.s.) pode ser interpretado como: durante dificuldades, faça todo esforço possível para resolver os problemas, mas se, mesmo após muito esforço, a solução não for possível, seja paciente e suporte a dificuldade até que o momento certo para agir chegue.

Fontes:

Payam-e Imam, Comentário do Nahj al-Balāgha, Ayatollah al-Uzma Makarem Shirazi

Rawat va Muhaddisin-e Nahj al-Balāgha, Prof. Mohammad Dashti

Fi Dhalal Nahj al-Balāgha, Mohammad Javad Moghnieh, trad. Gholamhossein Ansari

Farhang-e Vajehgan Nahj al-Balāgha, Dr. Mansour Pahlevan

