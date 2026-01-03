O objetivo central do governo de Amir al-Mu’minin, Imam Ali (a.s.), é a orientação da humanidade

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): A conduta do Imam Ali (a.s.) no governo, uma teoria política orientadora

Ao abordar a importância do tema, o professor Nur Mofidi afirmou que o governante e o poder sempre estiveram diante da oposição, e que a questão central consiste em definir como se deve agir frente a ela. Segundo ele, na escola de Ahl al-Bayt (a.s.) essa questão ocupa um lugar especial e, para respondê-la, é necessário recorrer à conduta de Amir al-Mu’minin Ali (a.s.), uma vez que essa conduta não representa apenas um relato histórico, mas sim uma teoria política orientadora.

Ele acrescentou que Amir al-Mu’minin (a.s.) adotou posturas distintas diante dos diferentes tipos de oposição, que variaram da tolerância e do diálogo até a ação firme e decisiva, sempre com o objetivo de preservar a justiça e o sistema islâmico.

Como se deu a postura de Amir al-Mu’minin, Imam Ali (a.s.), diante da oposição política?

Este docente do seminário teológico, ao referir-se a três níveis distintos de oposição no governo do Imam Ali (a.s.), explicou que os opositores ideológicos eram aqueles que apresentavam apenas divergências de natureza doutrinária, diante das quais o Imam respondia por meio da persuasão; os dissidentes políticos divergiam das decisões do Imam e, nesses casos, ele atuava com lógica e tolerância; já os opositores de natureza securitária eram aqueles que ameaçavam a segurança da sociedade, contra os quais se fazia necessária uma ação decisiva.

Nur Mofidi acrescentou que um exemplo paradigmático dessas três etapas pode ser observado na conduta do Imam em relação aos kharijitas, a qual teve início com a divergência ideológica, avançou para a oposição política e acabou por culminar no levante armado de Nahrawan.

Princípios que regiam a conduta política de Amir al-Mu’minin (a.s.)

Ao explicar os princípios que regiam a conduta política de Amir al-Mu’minin (a.s.), Nur Mofidi destacou que a justiça, a preservação do sistema islâmico, o respeito ao interesse geral e a dignidade humana constituíram os quatro pilares fundamentais do governo alauíta. Segundo ele, o Imam Ali (a.s.) preservou a dignidade humana inclusive diante dos inimigos e jamais se afastou do princípio da equidade.

Ele prosseguiu afirmando que, também na atualidade, o governo islâmico deve adotar esse modelo como referência para estabelecer um equilíbrio entre liberdade e segurança, evitando a repetição de ações arbitrárias.

O objetivo principal do governo de Amir al-Mu’minin (a.s.) é a orientação dos seres humanos

Ao concluir, Seyed Mojtaba Nur Mofidi afirmou que o objetivo principal do governo de Amir al-Mu’minin (a.s.) era orientar os seres humanos rumo à felicidade e à proximidade com Deus, e que esse objetivo deve refletir-se em todas as condutas políticas, culturais e sociais. Segundo ele, na atualidade, diante do surgimento de novas formas de ameaça e oposição, a conduta do Imam Ali (a.s.) pode servir como referência prática para os sistemas de governança religiosa, permitindo administrar os conflitos sociais e políticos com a preservação simultânea da segurança e da dignidade humana.

