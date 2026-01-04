O Milagre Alavida (o falar do crânio)

ABNA ‌Brasil: Um dos milagres de Imam Ali (a.s.) é o episódio de seu diálogo com os crânios de alguns grandes personagens e reis do passado, como Anushirvan, Khosrow Parviz e Abraha. Embora existam diversas narrativas históricas e tradicionais, o primeiro relato é o mais transmitido e o mais conhecido. O teor desses diálogos é o seguinte:

1) O crânio de Anushirvan

É narrado por Ammar que, certo dia, Amir al-Mu’minin (a.s.), a caminho do front de Siffin, entrou na cidade de Madā’in e desceu no Iwan de Kisra, estando Dolf ibn Bahir com ele. Após a oração, partiu com um grupo do povo de Sabāt e disse a Dolf ibn Bahir: “Tu também vem conosco”. Todos caminharam juntos, visitando as residências e palácios de Kisra. O Imam dizia a Dolf: “Kisra possuía tal objeto neste local e colocara tal coisa naquele outro”. Dolf confirmou todas as notícias ocultas transmitidas pelo Imam e disse:

“Ó Amir al-Mu’minin! Falas como se tu mesmo tivesses colocado esses objetos nesses lugares”.

Durante o percurso, chegaram a um crânio deteriorado. O Imam ordenou a um de seus companheiros: “Leva este crânio e traz-o para o Iwan”. O próprio Imam entrou no Iwan e sentou-se, ordenando então: “Trazei uma bacia com água e colocai nela o crânio”.

Em seguida, voltou-se para o crânio e disse:

“Eu te conjuro a informar-me: quem sou eu e quem és tu?”

Nesse momento, o crânio falou com eloquência:

“Quanto a ti, és Amir al-Mu’minin, Sayyid dos legatários e Imam dos piedosos; e quanto a mim, sou teu servo, Kisra Anushirvan, o grande rei do mundo”.

O Imam perguntou sobre sua condição, e ele respondeu:

“Ó Ali! Eu fui um rei justo e compassivo com minha gente; não fui opressor e entristecia-me com a opressão dos outros. Embora Muhammad (s.) tenha nascido durante o meu reinado, esforcei-me muito para crer nele; porém, o poder, o governo e o amor pelo mundo me ocuparam, e por fim deixei este mundo na religião dos magos. Quão doloroso foi perder a imensa dádiva da missão profética e da liderança, não crer nela e privar-me da felicidade e do Paraíso.

Contudo, Deus me salvou do fogo com este castigo, porque tratei a população com justiça e equidade. Embora eu esteja no Inferno, o fogo me é vedado e não me queima. Lamento constantemente por não ter crido, pois, se tivesse crido, hoje estaria contado entre os teus amigos e partidários.”

[اللآلي، ج 4، ص 327؛ بحار الأنوار، ج 41، ص 213-214؛ منهاج البراعة، ج 4، ص 272]

2) O crânio de Khosrow Parviz

Sheikh Ahmad ibn Fahd al-Hilli, narrando de Mu‘alla ibn Khunays, relata que Imam Ja‘far al-Sadiq (a.s.) disse:

“No dia de Nowruz, quando Deus concedeu a Amir al-Mu’minin (a.s.) a vitória sobre o povo de Nahrawan e Dhu al-Thadiyya foi morto, o Imam dirigiu-se a Kufa. No caminho, viu os ossos de um crânio humano caídos na estrada. Ordenou a seus servos que o trouxessem. Quando o trouxeram, o Imam colocou a ponta de seu chicote sobre o crânio e disse:

«مَنْ أَنْتَ؟ فَقِيرٌ أَمْ غَنِيٌّ؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ مَلِكٌ أَمْ رَعِيَّةٌ؟ قَوِيٌّ أَمْ ضَعِيفٌ؟ عَزِيزٌ أَمْ ذَلِيلٌ؟ سَيِّدٌ أَمْ عَبْدٌ؟»

O crânio respondeu com linguagem eloquente:

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ»

E continuou:

“Eu fui um rei opressor. Sou Parviz, filho de Hormoz, rei dos reis.

«فَمَلَكْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَهْلَهَا وَجَبَلَهَا وَبَرَّهَا وَبَحْرَهَا»

Dominei seus orientes e ocidentes, planícies e montanhas, terras e mares. Conquistei mil cidades e

«وَقَتَلْتُ أَلْفَ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِهَا»

matei mil reis. Construí cinquenta cidades, comprei milhares de escravas e quatro mil servos; adquiri mil servos turcos, mil armênios, mil romanos e mil zanjis; desposei setenta filhas de reis. Não restou rei na terra sobre quem eu não tivesse prevalecido, e oprimi suas famílias.”

Quando o Anjo da Morte veio e disse:

«يَا ظَالِمُ، يَا طَاعِنُ، خَالَفْتَ الْحَقَّ»

“Ó opressor, ó transgressor, tu contrariaste a verdade”,

meus membros tremeram e fui tomado em meio ao meu exército. A terra foi aliviada de minha opressão e os prisioneiros foram libertados; porém eu permaneço eternamente castigado no fogo. Deus colocou sobre mim setenta mil guardiões do Inferno, cada um com uma coluna de fogo que, se golpeasse as montanhas do mundo, as queimaria. Cada vez que me atingem, eu ardo; então Deus me revive para que eu seja novamente castigado. Para cada fio de cabelo do meu corpo, Deus criou uma serpente e um escorpião que me mordem, dizendo:

«هَذَا جَزَاءُ ظُلْمِكَ عَلَى عِبَادِهِ»

“Esta é a retribuição de tua opressão contra os servos de Deus.”

Então o crânio silenciou. Todo o exército de Amir al-Mu’minin (a.s.) chorou, batendo nas cabeças e dizendo:

“Ó Amir al-Mu’minin, não reconhecemos devidamente o teu direito; embora o Mensageiro de Deus (s.) nos tenha informado de teu direito, fomos negligentes. Nada diminuiu de teu direito; perdoa-nos por nossa falha, pois colocamos outros em teu lugar. Estamos arrependidos.”

O Imam disse:

“Enterrai este crânio.”

[سيف الواعظين والذاكرين، ص 340-341]

3) Outras narrativas (Abraha e outros)

No livro Ma‘rifat al-Fada’il, bem como em ‘Ilal al-Sharā’i‘ de Sheikh Saduq e em Bihar al-Anwar, narrado de Imam al-Sadiq (a.s.), consta que, após Amir al-Mu’minin (a.s.) realizar a oração do meio-dia, um crânio chamou sua atenção. O Imam falou-lhe e disse:

“Ó crânio, de onde és?”

Ele respondeu:

“Sou fulano, filho de fulano, soberano das terras da família de fulano.”

Amir al-Mu’minin (a.s.) disse:

“Conta-me tua história: como eras e em que época viveste?”

Então o crânio aproximou-se e relatou sua história, bem como os acontecimentos de bem e de mal de seu tempo.

[بحار الأنوار، ج 41، ص 166؛ علل الشرائع، ص 124]

Alguns identificaram esse crânio como sendo o do rei da Abissínia, Abraha.