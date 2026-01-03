Grupos palestinos condenam o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Após os recentes ataques dos Estados Unidos da América contra a Venezuela, o Movimento da Jihad Islâmica Palestina e a Frente Popular para a Libertação da Palestina, por meio de comunicados separados, condenaram severamente essa agressão e anunciaram sua solidariedade ao povo e ao governo da Venezuela.

O Movimento da Jihad Islâmica Palestina, em um comunicado divulgado em reação aos ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela, declarou: «Condenamos veementemente o ataque odioso dos Estados Unidos contra a República da Venezuela, bem como os ataques aéreos à cidade de Caracas, capital do país, e contra seu povo leal».

Segundo reportagem da agência palestina “Sama”, a continuidade do comunicado afirma que essa ação expressa objetivos de dominação e ocupação, bem como a tentativa de impor o controle por meio da força e da violência, inserindo-se na linha das políticas imperialistas voltadas à subjugação das nações e ao saque de seus recursos.

O Movimento da Jihad Islâmica também enfatizou: «Anunciamos nossa plena solidariedade ao povo da Venezuela e ao seu governo legítimo, liderado por Nicolás Maduro, e estamos ao seu lado diante dessa campanha hostil e agressiva».

Nesse mesmo contexto, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, também por meio de um comunicado separado, condenou com as mais severas expressões o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela e anunciou: «Manifestamos nosso apoio pleno e incondicional à Venezuela e, à sua frente, a Nicolás Maduro».

Essa frente palestina acrescentou: «A Venezuela, que sempre esteve ao lado dos povos oprimidos, hoje paga o preço de suas posições principistas em oposição à dominação e ao colonialismo».

Na continuidade do comunicado, afirma-se: «Esse ataque, por sua natureza e por seus objetivos, guarda grande semelhança com as agressões e os ataques criminosos do regime sionista contra o povo palestino».

Essas posições são expressas em um momento em que relatos indicam a ocorrência de fortes explosões na cidade de Caracas, bem como voos de caças sobre a capital da Venezuela.

O governo da Venezuela, em sua primeira reação oficial, ao condenar severamente a agressão militar dos Estados Unidos contra o território do país, declarou: «Todo o país deve mobilizar-se para derrotar essa agressão imperialista».

...............

308