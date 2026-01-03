  1. Home
Aniversário do Comandante dos Fiéis Celebrado no Santuário de Najaf

3 janeiro 2026 - 16:25
News ID: 1769079
Uma grande celebração foi realizada no pátio do santuário sagrado do Imam Ali (AS) em Najaf, Iraque, na véspera do aniversário de nascimento do Comandante dos Fiéis (AS).

De acordo com o site do Astan (custódia) do santuário sagrado, um grande número de peregrinos acorreu ao mausoléu na noite de sexta-feira para celebrar a ocasião auspiciosa.

Os peregrinos compareceram à celebração com corações cheios de devoção e lealdade, oferecendo uma grande oração congregacional no mausoléu.

O 13º dia do mês de Rajab no calendário lunar Hijri (3 de janeiro deste ano) marca o aniversário de nascimento do primeiro Imam xiita (AS).

Ali ibn Abi Talib (AS) nasceu 23 anos antes da Hégira, que marcou a partida do Profeta Muhammad (SAAS) da cidade sagrada de Meca para Medina.

O Imam é conhecido como o primeiro a ser nomeado pelo Profeta para a estimável posição de Imamato entre os muçulmanos xiitas.

Declarando-o como seu sucessor durante o evento de Ghadir Khum, o Profeta Muhammad (SAAS) afirmou: "De quem eu sou mestre, Ali é seu mestre."

O Imam Ali (AS) é uma personalidade celebrada entre muitas fés, incluindo o Islã Sunita.

Ele é o marido da filha do Profeta, Hazrat Fatima Zahra (SA), e o pai do Segundo e Terceiro Imams dos muçulmanos xiitas, Imam Hassan (AS) e Imam Hussain (AS), bem como de Hazrat Zaynab (SA) e Umm Kulthum.

O Imam governou como Califa por menos de cinco anos.

Ele ocupa uma posição proeminente entre os muçulmanos devido à sua bravura épica, desprezo pelo perigo e insistência na observância da justiça e igualdade.

