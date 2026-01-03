Aniversário do Comandante dos Fiéis Celebrado no Santuário de Najaf

De acordo com o site do Astan (custódia) do santuário sagrado, um grande número de peregrinos acorreu ao mausoléu na noite de sexta-feira para celebrar a ocasião auspiciosa.

Os peregrinos compareceram à celebração com corações cheios de devoção e lealdade, oferecendo uma grande oração congregacional no mausoléu.

O 13º dia do mês de Rajab no calendário lunar Hijri (3 de janeiro deste ano) marca o aniversário de nascimento do primeiro Imam xiita (AS).

Ali ibn Abi Talib (AS) nasceu 23 anos antes da Hégira, que marcou a partida do Profeta Muhammad (SAAS) da cidade sagrada de Meca para Medina.

O Imam é conhecido como o primeiro a ser nomeado pelo Profeta para a estimável posição de Imamato entre os muçulmanos xiitas.

Declarando-o como seu sucessor durante o evento de Ghadir Khum, o Profeta Muhammad (SAAS) afirmou: "De quem eu sou mestre, Ali é seu mestre."

O Imam Ali (AS) é uma personalidade celebrada entre muitas fés, incluindo o Islã Sunita.

Ele é o marido da filha do Profeta, Hazrat Fatima Zahra (SA), e o pai do Segundo e Terceiro Imams dos muçulmanos xiitas, Imam Hassan (AS) e Imam Hussain (AS), bem como de Hazrat Zaynab (SA) e Umm Kulthum.

O Imam governou como Califa por menos de cinco anos.

Ele ocupa uma posição proeminente entre os muçulmanos devido à sua bravura épica, desprezo pelo perigo e insistência na observância da justiça e igualdade.

..................

308