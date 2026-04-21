Pesquisa nos EUA aponta preocupação com estabilidade emocional de Trump

Uma nova pesquisa Reuters/Ipsos revela que apenas 26% dos estadunidenses consideram o presidente Donald Trump uma pessoa "equilibrada". O levantamento, concluído em 20 de abril, mostra que a desaprovação ao temperamento e à conduta do presidente cresce em meio à agressão militar contra o Irã e a polêmicas com o Papa.

Apenas 36% da população endossa o desempenho presidencial de Trump, número estável em relação ao mês anterior. Mesmo na base republicana, parte dos apoiadores já questiona a estabilidade emocional do presidente, diante de declarações inflamadas e comportamento errático.

O apresentador Tucker Carlson, por sua vez, pediu desculpas publicamente por ter ajudado a eleger Trump, afirmando que a decisão pesará em sua consciência por anos.

...............

308