Novo primeiro-ministro da Hungria promete prender Netanyahu

22 abril 2026 - 01:32
O novo primeiro-ministro da Hungria, anunciou que executará o mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, contrariando a decisão de seu antecessor, Viktor Orbán.

Magyar declarou na segunda-feira (20) que impediria a retirada da Hungria do Tribunal Penal Internacional (TPI) e que tinha certeza de que o primeiro-ministro israelense estava ciente das obrigações legais da Hungria sob o tratado de Haia.

O anúncio de Magyar surge num momento em que o primeiro-ministro cessante, Viktor Orbán, que acaba de ser derrotado nas eleições húngaras, convidou Netanyahu a visitar Budapeste há um ano e recusou-se a cumprir o mandado de detenção internacional.

