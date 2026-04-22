Perfumando o Santuário Sagrado de Razavi com 2 toneladas de água de rosas pura de Kashan

De acordo com a Agência Internacional de Notícias Ahlul-Bayt (ABNA), Mohammad Jahandar, diretor dos Centros de Serviço Razavi da região de Kashan, em um encontro com jornalistas, felicitando a Década da Karama, declarou: neste ano, a Década da Karama começou com o lema “Irã do Imam Reza: unido, poderoso e vitorioso”, e foram preparados 50 programas para execução neste município.

Ele destacou que a realização de diversos programas culturais, a perfumação e a limpeza do santuário luminoso de Hazrat Fatima Masumeh (a.s.) e do mausoléu sagrado de Ali ibn Musa al-Reza (a.s.), com 2 toneladas de água de rosas pura de Kashan, estão entre as principais ações dos voluntários Razavi durante essa ocasião.

Jahandar acrescentou que também foram adquiridos 500 quilos de essência de salgueiro aromático (bidmeshk), que juntamente com as duas toneladas de água de rosas doadas por benfeitores de Kashan, serão enviadas à cidade sagrada de Mashhad.

O diretor dos Centros de Serviço Razavi de Kashan mencionou ainda outras atividades programadas para a Década da Karama, como: a realização do programa “Bandeira Razavi” na Praça Imam Khamenei, a caminhada festiva das meninas Razavi, a homenagem às famílias dos mártires da guerra imposta do Ramadã, o programa “Memória dos Companheiros”, a presença dos voluntários Razavi em centros de saúde de Kashan e a instalação de postos de atendimento ao público em diversos locais da cidade.

Ele afirmou que também serão realizados diversos eventos esportivos em cooperação com o Departamento de Esportes e Juventude de Kashan, a distribuição de duas mil refeições quentes entre necessitados, o programa “Masumehas” na Praça Jihad, encontros com membros do conselho municipal, a realização da sexta temporada do programa de rádio “Ruz-e Qarār”, o programa “Honra e Segurança da Pátria”, a limpeza dos túmulos dos mártires da guerra do Ramadã, uma caminhada familiar até a Casa de Chá do Imam Reza (a.s.), acompanhada de fogos de artifício e caravana de veículos, além do programa “Nava-ye Malakut”.

Jahandar acrescentou que a transmissão do cântico espiritual da “Salawat Especial do Imam Reza” em órgãos públicos e praças da cidade, o programa “Surur Razavi” nos bairros, o especial “Sorush Razavi”, o programa “Simā-ye Razavi” em toda a cidade, o evento esportivo “Saúde e Karama”, a campanha de doação de sangue (Nazar-e Khoon), o programa “Zāmen Ahu” com presença em centros de detenção, e o programa “Nazar-e Shifa” com equipes de saúde em áreas carentes também serão realizados com a participação popular e dos voluntários.

Ele continuou dizendo que os voluntários Razavi de Kashan também terão participação ativa em programas como: “Mo'in al-Zuafa”, acampamentos de serviço voluntário (jihadistas), resolução de problemas no estilo dos Ahl al-Bayt (a.s.), o programa “Imam da Bondade”, celebrações em centros de assistência social, idosos e órfãos, libertação de mães presas, pacto dos companheiros, homenagem a atletas mártires, o programa “Tradição de Cavalheirismo”, limpeza do santuário de Ali ibn Baqir (a.s.) em Mashhad Ardehal, o programa “Um Copo do Paraíso” em casas de chá, “Mesas de Karama”, homenagem aos servidores do povo, “Bairro da Karama”, “Peregrinos do Paraíso” e o programa “Placa Oito”.

Ao final, Jahandar informou que, no último ano, foram prestados 5.529 serviços públicos e 944 serviços especializados em Kashan. Também anunciou que, no mesmo período, 182 novos voluntários Razavi foram recrutados e 181 foram promovidos a khadem-yar, atuando em centros gerais e especializados de serviço.

Ele concluiu destacando que a rede de voluntariado Razavi em Kashan é composta por 669 servidores, incluindo 462 homens, 207 mulheres e 408 colaboradores Razavi.