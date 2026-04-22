Administrador do Astan Quds Razavi: o líder mártir foi o arquiteto da transformação corânica no país | O Santuário Razavi deve ser modelo das atividad

De acordo com a Agência Internacional de Notícias Ahlul-Bayt (ABNA), o Ayatollah Ahmad Marvi, na manhã de segunda-feira (31 de Farvardin), durante a cerimônia de lançamento de uma edição impressa do Alcorão Sagrado em caligrafia Rannani, acompanhada de um manuscrito do líder mártir da Revolução, realizada com a presença de pesquisadores das ciências corânicas e de figuras da cultura e da arte na Escola Do Dar do santuário sagrado do Imam Reza (a.s.), felicitou a chegada da abençoada Década da Generosidade e destacou o papel incomparável do líder mártir na revitalização da cultura corânica no país.

Ele declarou: o líder mártir possui, de fato, um grande direito sobre a sociedade religiosa, especialmente no campo da revitalização do Alcorão Sagrado; ele empregou todos os seus esforços na promoção, publicação e expansão dos ensinamentos e da cultura corânica.

O administrador do Astan Quds Razavi acrescentou: esses esforços se manifestaram em diversos campos, como a impressão e publicação do Alcorão, o desenvolvimento de traduções corânicas e a formação de memorizadores e recitadores no país.

Referindo-se à situação antes da Revolução Islâmica e comparando-a com a atualidade, ele afirmou: ao comparar o período anterior à Revolução com hoje, a profundidade dessa transformação torna-se claramente visível. Antes da Revolução, o número de memorizadores do Alcorão no país era muito limitado, e no seminário de Qom — o maior centro de estudos islâmicos xiitas — havia pouquíssimos memorizadores, talvez apenas um ou dois.

Ele continuou: hoje, dezenas de milhares de memorizadores do Alcorão foram formados em seminários, universidades e escolas, tanto homens quanto mulheres, o que demonstra uma transformação fundamental na cultura corânica do país — uma transformação que é fruto das mesmas lutas e esforços do grande líder mártir.

Ele acrescentou: o papel do líder mártir não se limitou à expansão aparente do Alcorão, mas também foi decisivo na promoção de seus ensinamentos e no convite à compreensão profunda do Livro Sagrado. Ele sempre enfatizou a reflexão (tadabbur) no Alcorão, a compreensão correta dos versículos divinos e a aplicação de seus ensinamentos na vida individual e social.

Alcorão e Ahlul-Bayt: duas realidades inseparáveis na orientação da humanidade

Em outra parte de seu discurso, o Ayatollah Marvi, ao mencionar tradições do Imam Reza (a.s.) sobre o مقام da liderança divina (Imamate), afirmou: o Imam declarou em uma profunda expressão: “O Imam é único em seu tempo; ninguém se equipara a ele; nenhum sábio se iguala a ele em conhecimento; e não há para ele substituto, semelhante ou equivalente”. Cada uma dessas expressões contém significados profundos sobre a realidade do Imamate.

Ele destacou ainda a importância da “Ziyarat Jami‘a Kabira” no sistema de crença xiita, afirmando: se quisermos compreender, de forma abrangente, a حقيقة do Imamate e o مقام do Imam no pensamento xiita, sem dúvida essa ziyarat é o mais completo manifesto doutrinário nesse campo.

O administrador do Astan Quds Razavi também citou o famoso hadith do Profeta do Islã (s.a.a.s.): “Eu deixo entre vós duas preciosidades: o Livro de Deus e a minha Ahlul-Bayt”. Com base nisso, afirmou que o Alcorão e a família do Profeta são duas realidades inseparáveis, e apegar-se a uma sem a outra impossibilita a compreensão completa da religião.

Ele acrescentou: sob essa perspectiva, o santuário sagrado do Imam Reza (a.s.), como manifestação da Ahlul-Bayt, é mais digno do que qualquer outro centro religioso e cultural de se tornar eixo da نشر do Alcorão e de seus ensinamentos, pois não há separação entre o Alcorão e a Ahlul-Bayt.

Ele ressaltou que esse santuário possui enorme capacidade para promover a cultura corânica, difundir os ensinamentos divinos e conectar o Alcorão à vida cotidiana das pessoas, sendo necessário aproveitar essa capacidade de forma atualizada e eficaz.

O Santuário Razavi: eixo da promoção do Alcorão e dos ensinamentos da Ahlul-Bayt

O administrador do Astan Quds Razavi enfatizou a centralidade do Alcorão na vida individual e social dos muçulmanos e destacou a necessidade de transformar o santuário do Imam Reza (a.s.) em um modelo de excelência nas atividades corânicas.

Ele afirmou: o santuário sagrado do Imam Reza (a.s.) e o Astan Quds Razavi devem ser referência no campo corânico — liderando nas áreas de ensino, educação, memorização, formação de recitadores e difusão dos ensinamentos corânicos.

Ele acrescentou: o Alcorão é o único milagre do Profeta final (s.a.a.s.) e o mais elevado entre os profetas, e até mesmo um único versículo pode transformar a vida de uma pessoa.

Ele também mencionou exemplos históricos de transformação humana por meio dos versículos do Alcorão, citando a obra “At-Tawwabin” de Muwaffaq al-Din Maqdisi, que relata casos documentados de pessoas que se arrependeram após serem impactadas pelo Alcorão.

Ele ressaltou: o Alcorão é o milagre eterno do Profeta (s.a.a.s.) até o Dia do Juízo — um milagre vivo, dinâmico e transformador.

Ele enfatizou que a divulgação e o aprofundamento dos ensinamentos corânicos são uma necessidade permanente e vital, e que o Astan Quds Razavi deve atuar de forma organizada e abrangente nesse caminho.

A difusão dos ensinamentos do Alcorão é uma necessidade permanente

O Ayatollah Marvi, referindo-se à edição especial do Alcorão em caligrafia Rannani com nota do líder mártir, afirmou que essa obra foi doada por ele ao Astan Quds Razavi e é considerada um trabalho relevante no campo da pesquisa corânica e da arte da caligrafia.

Ele destacou: na publicação do Alcorão, a beleza estética não deve prevalecer sobre o conteúdo e a mensagem. Não se deve optar por estilos de escrita que, embora artisticamente belos, dificultem a leitura para o público em geral. O princípio fundamental é facilitar a leitura, a compreensão e o acesso universal.

Por fim, ele enfatizou o papel da biblioteca central do Astan Quds Razavi, afirmando que seus manuscritos devem estar abertos ao público e aos pesquisadores, e não permanecer apenas armazenados.

Ele acrescentou: essas obras devem ser disponibilizadas à comunidade científica e cultural, e aquilo que puder ser publicado deve ser difundido. Essa biblioteca não é um “depósito”, mas um tesouro de conhecimentos científicos e artísticos que deve ser acessível.

Concluindo, ele afirmou: o Alcorão, como milagre eterno do Profeta (s.a.a.s.), exige de nós uma grande responsabilidade. Espera-se que, com a bênção do Imam Ali ibn Musa al-Reza (a.s.), possamos dar passos eficazes e duradouros na promoção da cultura corânica.

A cerimônia foi encerrada com a apresentação da edição especial do Alcorão e a visita dos participantes a essa valiosa obra.