Como o Imam Reza (a.s.) Consolidou o Xiismo no Irã?

Agência Internacional Ahlul Bayt (ABNA): Antes da chegada do oitavo Imam, o xiismo já havia sido experimentado em algumas regiões como Qom e Khorasan. No entanto, foi a presença breve, mas profunda, de Sua Santidade que se tornou um ponto decisivo na história do Irã e do Islã. Sua migração forçada de Medina para Marv, no início do terceiro século da Hégira, foi um plano para expandir e aprofundar a escola dos Ahlul Bayt — um plano que continua até hoje.

Consolidação da Autoridade Científica nos Debates Decisivos

O califa abássida Ma’mun, sentindo-se incapaz diante da popularidade científica do Imam, organizou sessões de debate com líderes de diversas religiões e escolas. Porém, esses confrontos tiveram um resultado contrário e se transformaram em uma plataforma global para a veracidade do xiismo.

O Imam Reza (a.s.) enfrentou estudiosos como o Jathliq (cristão), o Resh Galuta (judeu), o Herbaz (zoroastriano) e Imran al-Sabi (sabeano) com tanta ética e argumentação sólida que muitos deles manifestaram admiração e alguns se converteram. Essas vitórias intelectuais provaram que o “sábio da família de Muhammad” prevalece sobre a revelação e a razão, estabelecendo uma autoridade global. Assim, o xiismo se consolidou como uma religião que surge da profundidade do conhecimento e da lógica.

A “Corrente de Ouro”: Garantia Divina em Nishapur

O símbolo mais marcante da consolidação dos alicerces do xiismo é o famoso hadith da Corrente de Ouro. Quando a caravana do Imam chegou a Nishapur, uma multidão sedenta de conhecimento pediu que ele falasse. Enquanto montado em seu camelo, o Imam colocou a cabeça para fora da liteira e transmitiu este hadith qudsi do Profeta (s.a.w.):

«A palavra La ilaha illallah é Minha fortaleza. Quem a disser, entrará em Minha fortaleza, e quem entrar em Minha fortaleza estará a salvo de Meu castigo.»

No momento em que os narradores estavam anotando, o Imam ordenou que parassem e disse: «Com suas condições — e eu sou uma de suas condições.»

Esta expressão gravou da forma mais bela na mente dos iranianos a verdade do Imamato e a necessidade de seguir a família da Revelação.

Aceitação do Cargo de Herdeiro: Uma Ameaça Transformada em Oportunidade

A aceitação do cargo de herdeiro do califado por parte de Ma’mun ocorreu com relutância e sob pressão. Porém, o Imam transformou essa ameaça na mais construtiva das oportunidades. Ele impôs a condição de não interferir em nomeações e destituições, preservando assim uma identidade independente do poder opressor. Sua presença na corte tornou-se uma tribuna para defender a wilayah e responder a dúvidas, resultando em uma “mudança nas fronteiras geográficas do xiismo”.

Legado Duradouro e o Surgimento do Irã Xiita

A presença do Imam Reza (a.s.) em Tus gerou uma onda de migração de sadat (descendentes do Profeta) e Imames-zadeh para o Irã. A cultura religiosa do povo se formou em torno dos santuários sagrados. Séculos depois, esses mesmos centros de identidade e cultura lançaram as bases de um poderoso Estado xiita na era safávida e, finalmente, da Revolução Islâmica. Portanto, a migração (voluntária ou, segundo algumas narrativas, forçada) do Imam Reza (a.s.) para o Irã não apenas expandiu o xiismo de forma aparente, mas aprofundou o espírito de lealdade à wilayah e formou uma grande civilização xiita nesta terra — “tornando o Irã imam-rezavi”.

Da Fundação à Continuidade da Civilização Xiita

A migração do Imam Reza (a.s.) para o Irã e sua curta, mas profunda, presença em Khorasan abriram um novo mapa para a expansão do xiismo. Mas como este mapa se transformou no desenho de uma civilização? Para responder, é preciso observar três elementos fundamentais: a explicação racional do Imamato, a formação de discípulos e a preparação para uma identidade xiita independente.

1. Explicação Racional do Imamato: Uma Construção Baseada na Revelação e na Filosofia Uma das maiores conquistas do Imam Reza (a.s.) no Irã foi explicar a filosofia do Imamato em uma linguagem compreensível tanto para a elite quanto para o povo comum. Em sua famosa “Risalah al-Dhahabiyyah” (Epístola Dourada) e em seus debates, ele provou que o Imamato não é uma posição política, mas a continuação da profecia na preservação da religião e na orientação da humanidade.

Em resposta à pergunta “Por que Allah escolhe um Imam?”, ele disse: «Para que a terra permaneça firme pela prova de Allah.»

Esta visão transformou o xiismo de uma tendência emocional em um sistema de pensamento completo, que foi recebido com entusiasmo sem precedentes no Irã da época de Ma’mun.

2. Formação de Discípulos que Tornaram o Irã Xiita A atividade científica do Imam em Medina e depois em Marv formou discípulos que mais tarde se espalharam pelas cidades do Irã. Nomes como Yunus ibn Abd al-Rahman, Fadl ibn Shadan al-Nishaburi e Muhammad ibn Sinan brilham como estrelas na história do xiismo iraniano. Esses hadithistas e teólogos, através de livros e sessões de debate, levaram os ensinamentos de Reza a todos os cantos desta terra.

3. Hadith Thaqalayn: O Alicerce Doutrinário no Irã O Imam Reza (a.s.) frequentemente citava o famoso hadith do Profeta (s.a.w.): «Eu deixo entre vós duas coisas preciosas: o Livro de Allah e minha descendência. Enquanto vos apegardes a ambos, jamais vos desviareis.»

Em seus sermões em Nishapur e Marv, ele apresentava este hadith como eixo da unidade entre xiitas e sunitas, mas enfatizava que o apego à descendência só é possível com o conhecimento do Imam da época. Estas declarações prepararam o terreno para a aceitação do conceito de “Imamato Oculto” e da “expectativa pela salvação” na cultura iraniana.

Martírio: O Sangue que Regou a Árvore do Xiismo

O martírio do Imam Reza (a.s.) pelas mãos de Ma’mun em Tus, embora tenha sido o fim de sua presença física, marcou o início de uma transformação extraordinária. O santuário sagrado em Sanabad (atual Mashhad) tornou-se um centro de peregrinação e cultura que, por séculos, obrigou reis xiitas e sunitas a demonstrarem respeito e buscar intercessão.

A ziyarat “Allahumma inni atawalla...” transmitida do Imam Reza (a.s.) é, na verdade, uma carta de princípios xiitas que os peregrinos iranianos renovam a cada visita. Seu martírio mostrou que o bem e o mal não podem se reconciliar — uma mensagem que se enraizou no coração dos iranianos, levando-os a se levantar sempre contra a opressão e a tirania.

Do Santuário de Reza até a Revolução Islâmica: O Elo de Conexão

O legado do Imam Reza (a.s.) no Irã não se limitou a um período específico. Em todas as crises, foi este santuário que reuniu os iranianos. Da Revolta do Tabaco até a Revolução Constitucional, do golpe de 28 de Mordad até a vitória da Revolução Islâmica, o grito “Allahumma al’an awwala zalimin zalama haqqa Muhammad wa Ali Muhammad” ecoou muitas vezes dos minaretes do Santuário de Reza.

Pode-se dizer que a migração do Imam Reza (a.s.) para o Irã não foi apenas um evento histórico, mas um ponto de virada civilizacional que transformou o Irã em uma base para o xiismo e o xiismo em uma escola viva e florescente.

Hoje, quando centenas de milhares de peregrinos de todo o Irã e do mundo visitam o santuário de “Ali ibn Musa al-Reza”, é como se estivessem recriando aquele momento histórico de Nishapur em que o Imam disse: “A condição de segurança contra o Inferno é a crença em nossa wilayah”. E o Irã gravou esta promessa divina no coração de sua história.

Notas: