A França rejeita o bloqueio coercitivo dos EUA contra o Irã

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – “O diálogo com o Irã deve ser conduzido de forma sistemática, e não por meio de bloqueios seletivos ou medidas semelhantes”, disse ele.

Com essas palavras, o presidente francês rejeitou publicamente o bloqueio naval imposto pelos EUA contra a República Islâmica, que visa impedir o comércio de petróleo e outros produtos iranianos, a fim de forçá-la a assinar um acordo cujos termos são considerados exigências excessivas por Teerã.

Macron também enfatizou a importância de preservar o cessar-fogo no Irã e no Líbano, ao mesmo tempo em que defendeu um diálogo diplomático genuíno sobre os programas nucleares e de mísseis de Teerã.

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