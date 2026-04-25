Número de amputados em Gaza chega a níveis recordes

O alerta surge após dois anos de genocídio e apesar do chamado cessar-fogo apoiado pelos EUA. A escala de amputações realizadas em Gaza atingiu níveis “sem precedentes” durante o genocídio israelense, afirmou esta semana a Humanity & Inclusion UK, organização que trabalha com pessoas com deficiência.

A Organização Mundial da Saúde estima que entre 5.000 e 6.000 pessoas em Gaza sofreram amputações até o início de outubro de 2025, quando o acordo de cessar-fogo apoiado pelos EUA entrou em vigor. Elas estão entre os 42.000 palestinos em Gaza que sofreram ferimentos com consequências para toda a vida durante os dois anos de conflito.

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