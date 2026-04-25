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Número de amputados em Gaza chega a níveis recordes

25 abril 2026 - 21:41
News ID: 1806325
Número de amputados em Gaza chega a níveis recordes

O número de amputados na Faixa de Gaza, que já chega a 6.000, tende a aumentar, à medida que “Israel” continua a restringir a entrada de ajuda essencial — incluindo suprimentos médicos — no enclave devastado pela guerra, alertou uma organização humanitária.

O alerta surge após dois anos de genocídio e apesar do chamado cessar-fogo apoiado pelos EUA. A escala de amputações realizadas em Gaza atingiu níveis “sem precedentes” durante o genocídio israelense, afirmou esta semana a Humanity & Inclusion UK, organização que trabalha com pessoas com deficiência.

A Organização Mundial da Saúde estima que entre 5.000 e 6.000 pessoas em Gaza sofreram amputações até o início de outubro de 2025, quando o acordo de cessar-fogo apoiado pelos EUA entrou em vigor. Elas estão entre os 42.000 palestinos em Gaza que sofreram ferimentos com consequências para toda a vida durante os dois anos de conflito.

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