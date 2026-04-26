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Protesto em base britânica usada pelos EUA nos ataques contra o Irã

27 abril 2026 - 01:52
News ID: 1806811
Protesto em base britânica usada pelos EUA nos ataques contra o Irã

Centenas de pessoas reuniram-se no sábado (25) em frente à base aérea no Reino Unido em Fairford, em Gloucestershire, em protesto contra os EUA utilizarem a base para operações contra o Irã. A manifestação foi organizada pela Campanha pelo Desarmamento Nuclear (CND).

A base tem sido usada para o destacamento de bombardeiros americanos desde o início do conflito no Oriente Médio, em 28 de fevereiro. Um porta-voz do Ministério da Defesa (MoD) afirmou que o governo concedeu aos EUA permissão para usar bases britânicas para operações defensivas específicas e limitadas.

Os manifestantes carregavam cartazes e fotos de crianças vítimas de guerra exigiram o fim dos confrontos. A CND exige o fim da guerra no Irã e que o primeiro-ministro Sir Keir Starmer impeça o presidente dos EUA, Donald Trump, de usar bases britânicas.

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