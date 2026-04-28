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Família brasileira que vivia no Líbano é assassinada por “Israel”

28 abril 2026 - 22:25
News ID: 1807570
Família brasileira que vivia no Líbano é assassinada por “Israel”

Uma família brasileira de Foz do Iguaçu (PR) foi assassinada por “Israel” no sul do Líbano, enquanto deixava sua própria residência no domingo (26). O crime ocorreu no distrito de Bint Jbeil, em pleno período de cessar-fogo, quando a brasileira Manal Jaafar, o filho Ali Nader, de 11 anos, e o pai, o libanês Ghassan Nader, encerravam a visita ao imóvel e se preparavam para sair do local.

Segundo relato de Bilal Nader, irmão de Ghassan, a família havia tomado café da manhã após a inspeção e organizava a partida quando foi surpreendida pela explosão. Nader descreveu a violência do impacto: “os sobrinhos estavam do lado de fora da casa e voaram”.

O filho mais velho não resistiu aos ferimentos e foi sepultado no Líbano, enquanto os corpos de Ghassan e Manal ainda não haviam sido localizados até o momento. O filho mais novo sobreviveu e permanece internado, em processo de recuperação.

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