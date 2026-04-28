Família brasileira que vivia no Líbano é assassinada por “Israel”

Segundo relato de Bilal Nader, irmão de Ghassan, a família havia tomado café da manhã após a inspeção e organizava a partida quando foi surpreendida pela explosão. Nader descreveu a violência do impacto: “os sobrinhos estavam do lado de fora da casa e voaram”.

O filho mais velho não resistiu aos ferimentos e foi sepultado no Líbano, enquanto os corpos de Ghassan e Manal ainda não haviam sido localizados até o momento. O filho mais novo sobreviveu e permanece internado, em processo de recuperação.

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