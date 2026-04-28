Acadêmico chinês diz que o Irã não precisa de apoio militar externo

Gao salientou que a China está bem ciente da importância do petróleo iraniano para a sua economia, dada a posição do Irã dentro da equação energética asiática. Esta proposta reflete continuar a olhar para o Irão como um aliado importante nos balanços de abastecimento de energia para Pequim.

O Irã mantém um lugar especial na política externa chinesa, a partir do seu papel como uma das fontes essenciais de energia, confirmou o acadêmico chinês. Esta posição destaca as dimensões estratégicas e econômicas da visão da China sobre a sua relação com Teerã durante o período atual.

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