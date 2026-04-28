  1. Home
  2. serviço
  3. ÁSIA

Acadêmico chinês diz que o Irã não precisa de apoio militar externo

28 abril 2026 - 22:30
News ID: 1807571
Acadêmico chinês diz que o Irã não precisa de apoio militar externo

O acadêmico chinês, Victor Gao, disse que o Irã tem capacidade militar suficiente para defender a sua soberania e unidade dos seus territórios, e não parece precisar de ajuda militar da China nesta fase. Ele acrescentou que Teerã, de acordo com esta estimativa, não solicitou apoio direto de defesa de Pequim.

Gao salientou que a China está bem ciente da importância do petróleo iraniano para a sua economia, dada a posição do Irã dentro da equação energética asiática. Esta proposta reflete continuar a olhar para o Irão como um aliado importante nos balanços de abastecimento de energia para Pequim.

O Irã mantém um lugar especial na política externa chinesa, a partir do seu papel como uma das fontes essenciais de energia, confirmou o acadêmico chinês. Esta posição destaca as dimensões estratégicas e econômicas da visão da China sobre a sua relação com Teerã durante o período atual.

...............

308

Contéudo Relacionado

Your Comment

You are replying to: .
captcha