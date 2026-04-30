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Mensagem do Líder da Revolução por ocasião do Dia Nacional do Golfo Pérsico

30 abril 2026 - 18:19
News ID: 1808284
Mensagem do Líder da Revolução por ocasião do Dia Nacional do Golfo Pérsico

Sua Eminência Aiatolá Seyyed Mojtaba Khamenei, em uma mensagem por ocasião do 30 de Abril (Dia Nacional do Golfo Pérsico), enfatizou que uma nova era está se abrindo para o Golfo Pérsico.

O texto da mensagem do Líder da Revolução é o seguinte:

Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso

Uma das bênçãos incomparáveis do Deus Todo-Poderoso para os povos muçulmanos da nossa região, especialmente o nobre povo do Irã Islâmico, é o dom do Golfo Pérsico. Uma bênção que vai além de uma extensão aquática — ela moldou parte de nossa identidade e civilização e, além de ser um ponto de conexão entre os povos, criou a rota vital e singular da economia mundial no Estreito de Ormuz e, em seguida, no Mar de Omã.

Este capital estratégico despertou a cobiça de muitos demônios ao longo dos séculos passados. O histórico de repetidas agressões de estrangeiros europeus e americanos, as inseguranças, os prejuízos e as múltiplas ameaças aos países da região são apenas uma pequena parte dos planos sombrios dos arrogantes do mundo contra os habitantes da região do Golfo Pérsico — cujo exemplo mais recente foram as provocações recentes do Grande Satã.

O povo do Irã, que possui a maior extensão de costa no Golfo Pérsico, também foi o que mais sacrifícios fez em prol da independência do Golfo Pérsico e no enfrentamento de estrangeiros e agressores — desde a expulsão dos portugueses e a libertação do Estreito de Ormuz, que deu origem à denominação do décimo dia de Ordibehesht como Dia Nacional do Golfo Pérsico, até a luta contra o colonialismo holandês e as epopéias de resistência contra o colonialismo britânico, entre outros. Mas a Revolução Islâmica foi o ponto de inflexão dessas resistências no encurtamento do braço dos arrogantes na região do Golfo Pérsico. E hoje, dois meses após a maior invasão e agressão dos prepotentes do mundo na região e a vergonhosa derrota dos Estados Unidos em seu plano, uma nova era para o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz está se delineando.

Os povos da região do Golfo Pérsico, que por longos anos estavam acostumados ao silêncio e à submissão humilhante de seus governantes diante dos arrogantes e agressores, testemunharam nos últimos sessenta dias as belas manifestações de firmeza, vigilância e bravura dos valorosos homens das forças navais do Exército e do Corpo da Guarda Revolucionária, ao lado do ardor e da valentia do povo e dos jovens da região sul do querido Irã, na negação da dominação dos estrangeiros.

Hoje, pela graça do Senhor Altíssimo e pela bênção do sangue dos mártires oprimidos da terceira guerra imposta — especialmente o grande e visionário líder da Revolução Islâmica, que Deus eleve sua sagrada posição — ficou provado não apenas para a opinião pública mundial e para os povos da região, mas também para os sultões e governantes dos países, que a presença dos estrangeiros americanos e seu aninhamento nas terras do Golfo Pérsico é o principal fator de insegurança na região, e que as bases de papelão dos Estados Unidos não têm capacidade sequer de garantir sua própria segurança, quanto mais de oferecer esperança de segurança aos seus dependentes e adoradores americanos na região.

Com o poder e a força de Deus, o futuro radiante da região do Golfo Pérsico será um futuro sem a América, a serviço do progresso, do bem-estar e da prosperidade de seus povos. Somos companheiros de destino com nossos vizinhos na extensão aquática do Golfo Pérsico e do Mar de Omã, e os estrangeiros que, de milhares de quilômetros de distância, semeia cobiçosamente o mal nele, não têm lugar senão no fundo de suas águas. E a corrente dessa vitória — alcançada, pela graça do Senhor Abençoado e Altíssimo, à sombra das medidas e políticas de resistência e da estratégia do Irã forte — será o alvorecer de uma nova ordem regional e mundial.

Hoje, o despertar miraculoso do povo do Irã não se limita a dezenas de milhões de almas devotadas à luta contra o sionismo e a América sanguinária. À frente das fileiras unidas da nação islâmica convocada, noventa milhões de patriotas nobres e honrados iranianos, dentro e fora do país, consideram todas as capacidades identitárias, espirituais, humanas, científicas, industriais e tecnológicas — do nano e bio ao nuclear e míssil — como capital nacional, e as guardarão como as fronteiras aquáticas, terrestres e aéreas.

O Irã Islâmico, com gratidão prática pela bênção de exercer a gestão sobre o Estreito de Ormuz, tornará a região do Golfo Pérsico segura e eliminará os abusos do inimigo hostil sobre essa via navegável. As normas jurídicas e a nova gestão do Estreito de Ormuz trarão bem-estar e progresso em benefício de todos os povos da região, e suas benesses econômicas alegrarão o coração do povo — com a permissão de Allah, ainda que os incrédulos o detestem.

Seyyed Mojtaba Hosseyni Khamenei 30 de Abril de 2026

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