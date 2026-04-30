Mensagem do Líder da Revolução por ocasião do Dia Nacional do Golfo Pérsico

O texto da mensagem do Líder da Revolução é o seguinte:

Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso

Uma das bênçãos incomparáveis do Deus Todo-Poderoso para os povos muçulmanos da nossa região, especialmente o nobre povo do Irã Islâmico, é o dom do Golfo Pérsico. Uma bênção que vai além de uma extensão aquática — ela moldou parte de nossa identidade e civilização e, além de ser um ponto de conexão entre os povos, criou a rota vital e singular da economia mundial no Estreito de Ormuz e, em seguida, no Mar de Omã.

Este capital estratégico despertou a cobiça de muitos demônios ao longo dos séculos passados. O histórico de repetidas agressões de estrangeiros europeus e americanos, as inseguranças, os prejuízos e as múltiplas ameaças aos países da região são apenas uma pequena parte dos planos sombrios dos arrogantes do mundo contra os habitantes da região do Golfo Pérsico — cujo exemplo mais recente foram as provocações recentes do Grande Satã.

O povo do Irã, que possui a maior extensão de costa no Golfo Pérsico, também foi o que mais sacrifícios fez em prol da independência do Golfo Pérsico e no enfrentamento de estrangeiros e agressores — desde a expulsão dos portugueses e a libertação do Estreito de Ormuz, que deu origem à denominação do décimo dia de Ordibehesht como Dia Nacional do Golfo Pérsico, até a luta contra o colonialismo holandês e as epopéias de resistência contra o colonialismo britânico, entre outros. Mas a Revolução Islâmica foi o ponto de inflexão dessas resistências no encurtamento do braço dos arrogantes na região do Golfo Pérsico. E hoje, dois meses após a maior invasão e agressão dos prepotentes do mundo na região e a vergonhosa derrota dos Estados Unidos em seu plano, uma nova era para o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz está se delineando.

Os povos da região do Golfo Pérsico, que por longos anos estavam acostumados ao silêncio e à submissão humilhante de seus governantes diante dos arrogantes e agressores, testemunharam nos últimos sessenta dias as belas manifestações de firmeza, vigilância e bravura dos valorosos homens das forças navais do Exército e do Corpo da Guarda Revolucionária, ao lado do ardor e da valentia do povo e dos jovens da região sul do querido Irã, na negação da dominação dos estrangeiros.

Hoje, pela graça do Senhor Altíssimo e pela bênção do sangue dos mártires oprimidos da terceira guerra imposta — especialmente o grande e visionário líder da Revolução Islâmica, que Deus eleve sua sagrada posição — ficou provado não apenas para a opinião pública mundial e para os povos da região, mas também para os sultões e governantes dos países, que a presença dos estrangeiros americanos e seu aninhamento nas terras do Golfo Pérsico é o principal fator de insegurança na região, e que as bases de papelão dos Estados Unidos não têm capacidade sequer de garantir sua própria segurança, quanto mais de oferecer esperança de segurança aos seus dependentes e adoradores americanos na região.

Com o poder e a força de Deus, o futuro radiante da região do Golfo Pérsico será um futuro sem a América, a serviço do progresso, do bem-estar e da prosperidade de seus povos. Somos companheiros de destino com nossos vizinhos na extensão aquática do Golfo Pérsico e do Mar de Omã, e os estrangeiros que, de milhares de quilômetros de distância, semeia cobiçosamente o mal nele, não têm lugar senão no fundo de suas águas. E a corrente dessa vitória — alcançada, pela graça do Senhor Abençoado e Altíssimo, à sombra das medidas e políticas de resistência e da estratégia do Irã forte — será o alvorecer de uma nova ordem regional e mundial.

Hoje, o despertar miraculoso do povo do Irã não se limita a dezenas de milhões de almas devotadas à luta contra o sionismo e a América sanguinária. À frente das fileiras unidas da nação islâmica convocada, noventa milhões de patriotas nobres e honrados iranianos, dentro e fora do país, consideram todas as capacidades identitárias, espirituais, humanas, científicas, industriais e tecnológicas — do nano e bio ao nuclear e míssil — como capital nacional, e as guardarão como as fronteiras aquáticas, terrestres e aéreas.

O Irã Islâmico, com gratidão prática pela bênção de exercer a gestão sobre o Estreito de Ormuz, tornará a região do Golfo Pérsico segura e eliminará os abusos do inimigo hostil sobre essa via navegável. As normas jurídicas e a nova gestão do Estreito de Ormuz trarão bem-estar e progresso em benefício de todos os povos da região, e suas benesses econômicas alegrarão o coração do povo — com a permissão de Allah, ainda que os incrédulos o detestem.

Seyyed Mojtaba Hosseyni Khamenei 30 de Abril de 2026

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