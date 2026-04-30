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Ex-comandante do IRGC: oficiais estadunidenses alertam que navios de guerra dos EUA podem ser afundados

30 abril 2026 - 19:45
News ID: 1808319
Ex-comandante do IRGC: oficiais estadunidenses alertam que navios de guerra dos EUA podem ser afundados

O ex-comandante-chefe do Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica, Mohsen Rezai, afirmou que oficiais militares estadunidenses alertam para a possibilidade real de navios de guerra dos Estados Unidos serem afundados e tropas mortas caso Washington continue a guerra contra o Irã.

O ex-comandante sugeriu que, para escapar da armadilha política, Trump poderá recorrer a um bloqueio econômico e naval para piorar a situação econômica do Irã, enquanto CIA e Mossad podem tentar provocar distúrbios semelhantes aos de janeiro antes da Copa do Mundo da FIFA.

Rezai concluiu que a opção menos custosa para os Estados Unidos é aceitar as dez exigências do Irã. Caso entrem na guerra, disse, "devem esperar que uma grande parte de suas forças seja capturada".

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