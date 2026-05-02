  1. Home
  2. serviço
  3. Irã

Irã emerge como vencedor da guerra e redefine percepção entre muçulmanos

3 maio 2026 - 00:27
News ID: 1809015
Irã emerge como vencedor da guerra e redefine percepção entre muçulmanos

Uma análise publicada pela revista americana Farin Palsy aponta que, na percepção de diversos países muçulmanos, o Irã vem sendo considerado o vencedor dos recentes conflitos na região. Essa avaliação reflete o sentimento predominante na opinião pública de várias nações, que enxergam Teerã como um ator fortalecido no atual cenário geopolítico.

Segundo a publicação, a capacidade do Irã de pressionar adversários a aceitarem um cessar-fogo ampliou significativamente o alcance e a legitimidade do chamado “discurso de resistência”. Esse movimento não apenas reforçou sua posição regional, como também impactou diretamente os cálculos estratégicos de potências ocidentais.

O relatório ainda destaca que a influência iraniana tem ultrapassado barreiras religiosas, ganhando espaço inclusive entre comunidades sunitas. O contraste entre essa percepção regional e as narrativas oficiais do Ocidente evidencia uma disputa não apenas militar, mas também política e simbólica sobre os rumos do Oriente Médio.

...................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha