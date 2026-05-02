Irã emerge como vencedor da guerra e redefine percepção entre muçulmanos

Segundo a publicação, a capacidade do Irã de pressionar adversários a aceitarem um cessar-fogo ampliou significativamente o alcance e a legitimidade do chamado “discurso de resistência”. Esse movimento não apenas reforçou sua posição regional, como também impactou diretamente os cálculos estratégicos de potências ocidentais.

O relatório ainda destaca que a influência iraniana tem ultrapassado barreiras religiosas, ganhando espaço inclusive entre comunidades sunitas. O contraste entre essa percepção regional e as narrativas oficiais do Ocidente evidencia uma disputa não apenas militar, mas também política e simbólica sobre os rumos do Oriente Médio.

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