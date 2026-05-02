Marinha da Guarda Revolucionária do Irã: Flotilha de Gaza e soldados do Estreito de Ormuz despertarão o mundo contra a Frente Epstein

A declaração surge após o regime israelense ter anunciado anteriormente que sua operação para interceptar os barcos da Sumud Flotilla, que seguia para Gaza, havia sido concluída e que 175 ativistas a bordo haviam sido transferidos para os territórios ocupados.

O exército israelense também havia relatado anteriormente a apreensão de 21 das 58 embarcações pertencentes à Flotilla Sumud, alertando que a ação contra os navios restantes começaria em breve, a menos que mudassem de rumo e retornassem.

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