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Marinha da Guarda Revolucionária do Irã: Flotilha de Gaza e soldados do Estreito de Ormuz despertarão o mundo contra a Frente Epstein

3 maio 2026 - 00:37
News ID: 1809017
Marinha da Guarda Revolucionária do Irã: Flotilha de Gaza e soldados do Estreito de Ormuz despertarão o mundo contra a Frente Epstein

A Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã afirma que os passageiros da Sumud Flotilla juntamente com os soldados iranianos no Estreito de Ormuz, despertarão o mundo contra a Frente Epstein.

A declaração surge após o regime israelense ter anunciado anteriormente que sua operação para interceptar os barcos da Sumud Flotilla, que seguia para Gaza, havia sido concluída e que 175 ativistas a bordo haviam sido transferidos para os territórios ocupados.

O exército israelense também havia relatado anteriormente a apreensão de 21 das 58 embarcações pertencentes à Flotilla Sumud, alertando que a ação contra os navios restantes começaria em breve, a menos que mudassem de rumo e retornassem.

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