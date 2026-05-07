Sem saída, Trump prevê fim próximo para guerra com o Irã

Na quarta-feira, o site Axios confirmou que os Estados Unidos e o Irã estão perto de chegar a um acordo sobre um memorando para pôr fim à guerra. O memorando de entendimento de uma página e 14 pontos está sendo negociado entre os enviados de Donald Trump, e os representantes iranianos, tanto diretamente quanto por meio de intermediários.

O Paquistão está atualmente liderando os esforços de mediação entre Washington e Teerã. Islamabad sediou uma rodada de negociações no mês passado entre delegações americanas e iranianas, mas elas não conseguiram chegar a um acordo final para encerrar a guerra.

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