ONU pede libertação imediata dos membros sequestrados da flotilha

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): “Israel deve libertar imediata e incondicionalmente Saif Abukeshek e Thiago de Avila, membros da Flotilha Global Sumud, que foram detidos em águas internacionais e levados para Israel, onde continuam detidos sem acusação”, disse a porta-voz Thameen Al-Kheetan em um comunicado.

Ele também pediu o fim do uso, por Israel, de “detenção arbitrária” e de uma legislação antiterrorista amplamente definida, afirmando que essas práticas são incompatíveis com o direito internacional dos direitos humanos.

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