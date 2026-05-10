Bahrein revoga cidadania de eulogista xiita por apoio ao Irã durante a guerra

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O eulogista religioso bareinita Mohammed Ghuloom anunciou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que o regime Al Khalifa revogou sua cidadania.

O eulogista bareinita Mohammed Ghuloom, que ganhou grande popularidade entre as comunidades xiitas do mundo árabe e do Golfo Pérsico ao interpretar uma versão em árabe do hino “Salam Farmandeh”, publicou um vídeo gravado em frente ao Departamento de Passaportes do Bahrein, no qual afirma que, devido às suas posições durante a Guerra do Ramadã em apoio ao Irã diante dos ataques do regime norte-americano e sionista, o governo não apenas o despojou da cidadania bareinita, como também o declarou cidadão da República Islâmica do Irã.

No final de suas declarações, dirigindo-se ao regime bareinita, ele enfatizou: “Nunca abandonaremos nossa fé e nossa religião.”

Após protestos públicos no país contra a instalação de bases do Exército dos Estados Unidos em seu território e seu papel direto nos ataques contra o Irã durante a guerra de 40 dias, o governo bareinita, como em anos anteriores, tem adotado a política de revogação de cidadania de seus nacionais, especialmente da comunidade xiita, que constitui uma parcela significativa da população.

Nos últimos dias, além da revogação da cidadania de 69 cidadãos, o regime Al Khalifa também expulsou três membros do parlamento por posições consideradas simpáticas ao Irã durante a Guerra do Ramadã.

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