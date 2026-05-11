Conselheiro do Líder do Irã: “Nós os derrotamos no campo de batalha”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O conselheiro sênior do Líder da Revolução Islâmica do Irã, Ali Akbar Velayati, afirmou que os Estados Unidos não obtiveram vitória sobre o Irã, nem no campo militar nem no diplomático.

“Sr. Trump, nunca pense que pode explorar nossa contenção neste momento e entrar em Pequim como um vencedor”, declarou Velayati. “Nós os derrotamos no campo de batalha. Portanto, não imagine que conseguirá vencer por meio da diplomacia.”

As declarações reforçam a postura firme de Teerã diante das pressões dos Estados Unidos, enquanto o Irã mantém estável sua produção de petróleo e adota contramedidas contra o bloqueio naval na região.

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