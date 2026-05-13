Mudança de direção na construção da civilização iraniana à luz do Islã

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Em resposta à alegação de que os iranianos teriam recuado no processo de construção civilizacional após o advento do Islã, pode-se afirmar que tal processo não foi interrompido nem enfraquecido, mas sim reorientado. Enquanto no período pré-islâmico as manifestações da civilização se expressavam predominantemente no esplendor das dinastias e na construção de palácios, após o Islã essa orientação passou a se concentrar na formação de uma civilização de caráter espiritual e voltada para a sociedade, com o objetivo de alcançar a sociedade do Imam Mahdi (aj). Essa transformação se consolidou com a presença do Imam Reza (a.s.) no Irã.