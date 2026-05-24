Imam Baqir (A.S) e o Movimento Científico: Um Modelo para Enfrentar as Crises Éticas e Intelectuais de Hoje

Introdução: Um olhar contemporâneo sobre um legado ancestral

Hoje é o aniversário do martírio do Imam Muhammad Baqir (A.S). Neste mundo agitado em que vivemos – onde a busca por modelos autênticos de ética e pensamento é mais urgente do que nunca – revisitar a vida do Imam Baqir (A.S) não é um exercício de saudosismo tradicional. É, antes, um caminho prático para resolver os desafios existenciais do ser humano contemporâneo.

Para esta conversa, fomos conversar com Saeed Tavousi Masrur, professor da Universidade Allameh Tabatabai, para, sob sua perspectiva, explorar as camadas mais profundas do movimento científico e da conduta social do quinto Imam dos xiitas.

Acompanhe-nos nesta entrevista analítica para revisitar lições aplicáveis do legado desse Imam para a sociedade de hoje.

O que significou, na prática, o título de "Baqir al-Ulum" (O Que Fende a Ciência)?

Pergunta: Considerando o título de "Baqir al-Ulum" (Aquele que fende a ciência, que a abre em suas camadas mais profundas), como o quinto Imam conseguiu, ao fundar um movimento científico e formar discípulos brilhantes, consolidar as bases da civilização islâmica naquele período histórico?

Resposta do professor Tavousi Masrur:

O Imam Baqir (A.S) assumiu a liderança (Imamah) numa época em que a sociedade islâmica sofria com uma fragmentação intelectual severa. Ele aproveitou a oportunidade criada por uma relativa redução da pressão política e fundou um enorme movimento científico – e foi exatamente por isso que ficou conhecido como "aquele que fende a ciência".

Esse movimento não se limitava apenas à interpretação do Alcorão. Ele incluiu em sua escola diversas ciências, como teologia (kalam), jurisprudência (fiqh), ética e até outros campos do conhecimento. Essa diversidade educacional tirou a civilização islâmica de um monopólio intelectual e abriu caminho para um florescimento civilizacional nos períodos seguintes.

Ao formar discípulos brilhantes como Zorarah, Muhammad ibn Muslim e Abu Basir, o Imam criou uma rede de pensadores especializados em todo o mundo islâmico. Esses discípulos foram os canos de transmissão do conhecimento do Imam para as gerações futuras – e foram eles que registraram esses ensinamentos nos livros de hadith que hoje são a base da jurisprudência xiita.

A grandeza do trabalho do Imam está nisto: ele transformou o conhecimento – que até então era superficial e baseado em imitação cega – numa metodologia fundamentada em argumentação e racionalidade. Ele ensinava a seus discípulos como extrair respostas para problemas novos (mustahdathat) usando o Alcorão e a tradição do Profeta (S).

No fim das contas, o título "Baqir al-Ulum" significa justamente "abrir a crosta superficial do conhecimento e acessar suas camadas profundas de verdade". Esse movimento não apenas deu ao xiismo uma identidade intelectual coesa, mas também garantiu a independência de pensamento dos muçulmanos diante das correntes importadas e desviantes daquela época.

Lições de paciência e tolerância num mundo que precisa urgente delas

Pergunta: Como o Imam Baqir (A) lidava com aqueles que se opunham a ele – ou mesmo com quem o desrespeitava? Que lições de paciência, tolerância e ética profética podemos tirar disso para a nossa sociedade hoje?

Resposta do professor Tavousi Masrur:

A paciência e a tolerância do Imam Baqir (A) tinham raiz num conhecimento profundo da natureza humana (fitrah). Ele sempre acreditou que a agressividade só aumenta a teimosia das pessoas. O melhor caminho para guiar os outros é paciência acompanhada de dignidade e grandeza de espírito.

Quando alguém o desrespeitava ou mesmo se colocava abertamente como adversário, o Imam jamais reagia com raiva ou vingança pessoal. Com um silêncio significativo ou uma resposta amável, ele deixava a outra pessoa num beco sem saída moral. O resultado, quase sempre, era o constrangimento e o arrependimento do opositor.

Essa conduta ética nos ensina que o verdadeiro poder está em controlar a raiva. O Imam Baqir (A) provou que um líder não conquista ninguém pela força bruta, mas sim pela influência espiritual e pela nobreza de caráter – a ponto de fazer até mesmo seus inimigos elogiá-lo.

É importante dizer: essa tolerância não significava aceitar o desvio. Ela era uma ferramenta educacional. Com esse comportamento, o Imam criava um ambiente onde a pessoa que contestava podia perceber seu próprio erro sem medo de ser humilhada. E é disso que a nossa sociedade mais precisa hoje para reduzir suas tensões sociais.

No fim, a vida do Imam Baqir (A) nos apresenta o modelo da "personalidade completa" : alguém que, estando no ápice do conhecimento e da posição social, era a pessoa mais humilde no trato com o povo comum – inclusive com seus opositores. Esse tipo de comportamento transmite uma mensagem de paz e um convite à verdade de forma muito mais eficaz do que qualquer discurso duro e agressivo.