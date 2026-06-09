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Três recomendações fundamentais do Imam Mahdi (que Deus apresse sua aparição) ao falecido Sayyid Ahmad Rashti

9 junho 2026 - 11:19
News ID: 1824738
Três recomendações fundamentais do Imam Mahdi (que Deus apresse sua aparição) ao falecido Sayyid Ahmad Rashti

Três recomendações fundamentais do Imam Mahdi (que Deus apresse sua aparição) ao falecido Sayyid Ahmad Rashti

No conhecido relato do encontro de Sayyid Ahmad Rashti com o Imam Mahdi (A.S.), o Imam repetiu com grande ênfase três recomendações: “Náfila, Ashura e Jami'ah”. Essa insistência revela a importância da oração supererrogatória (especialmente a oração da noite), da Ziyarat Ashura e da Ziyarat Jami'ah Kabirah como caminhos essenciais para a firmeza na fé, na devoção e na lealdade aos Ahlul Bayt.

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