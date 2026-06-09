Três recomendações fundamentais do Imam Mahdi (que Deus apresse sua aparição) ao falecido Sayyid Ahmad Rashti

No conhecido relato do encontro de Sayyid Ahmad Rashti com o Imam Mahdi (A.S.), o Imam repetiu com grande ênfase três recomendações: “Náfila, Ashura e Jami'ah”. Essa insistência revela a importância da oração supererrogatória (especialmente a oração da noite), da Ziyarat Ashura e da Ziyarat Jami'ah Kabirah como caminhos essenciais para a firmeza na fé, na devoção e na lealdade aos Ahlul Bayt.