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Trump fica furioso com a cobertura da mídia sobre a vitória iraniana

13 maio 2026 - 23:53
News ID: 1814051
Trump fica furioso com a cobertura da mídia sobre a vitória iraniana

O presidente Donald Trump ficou furioso ao ver os meios de comunicação destacando a vitória do Irã na guerra entre os EUA e “Israel”, e considerou isso uma traição aos Estados Unidos. Ele acusou jornalistas de ajudarem “o outro lado” por meio do que ele chamou de narrativas falsas.

Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, Trump denunciou as notícias que sugerem sucesso militar iraniano como uma traição aos interesses nacionais.
“Quando as notícias falsas dizem que o inimigo iraniano está obtendo sucesso militar contra nós, isso é praticamente traição, pois é uma alegação falsa e até absurda”, disse ele.

Repetindo suas falsas alegações sobre a destruição do poderio militar do Irã, ele descreveu os repórteres que não apoiaram sua versão dos fatos como “americanos covardes que se voltaram contra o nosso próprio país”.

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