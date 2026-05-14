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Israelenses usam confinamento solitário como arma contra crianças palestinas

14 maio 2026 - 21:17
News ID: 1814386
Israelenses usam confinamento solitário como arma contra crianças palestinas

Dados do Serviço Prisional de Israel mostram salto assustador no uso de isolamento contra palestinos. Menores em confinamento solitário passaram de 1 caso em 2022 para 290 em 2024. Adultos quase triplicaram, chegando a 4.500.

A expansão coincide com relatos de fome e abuso físico nas prisões. Grupos de direitos humanos alertam: isolamento virou ferramenta de guerra psicológica, não exceção disciplinar.

Impacto em crianças é grave. Especialistas apontam crises mentais permanentes e alucinações. Sobreviventes descrevem o regime como inferno vivo.

Paralelamente, Knesset avança para formalizar execução de presos palestinos. Com mais de 9.600 detentos, combinação de detenção administrativa e tortura aponta para aniquilação da vida civil palestina.

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