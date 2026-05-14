Israelenses usam confinamento solitário como arma contra crianças palestinas

A expansão coincide com relatos de fome e abuso físico nas prisões. Grupos de direitos humanos alertam: isolamento virou ferramenta de guerra psicológica, não exceção disciplinar.

Impacto em crianças é grave. Especialistas apontam crises mentais permanentes e alucinações. Sobreviventes descrevem o regime como inferno vivo.

Paralelamente, Knesset avança para formalizar execução de presos palestinos. Com mais de 9.600 detentos, combinação de detenção administrativa e tortura aponta para aniquilação da vida civil palestina.

...................

308