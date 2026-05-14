Derrota dos EUA na guerra contra o Irã será lembrada na história, afirma almirante Sayyari

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Em um encontro realizado com o diretor da Organização de Aviação Civil, Sayyari destacou o heroísmo e a resistência dos soldados iranianos, bem como o apoio popular, como fatores-chave para frustrar a agressão dos Estados Unidos. “Os Estados Unidos, apesar de todo o seu equipamento e de sua suposta capacidade defensiva enganosa, serão derrotados na guerra contra o Irã”, afirmou o almirante.

O alto comando militar aproveitou a reunião para agradecer à Organização de Aviação Civil pela colaboração voluntária no transporte dos corpos dos mártires do navio Dena. Ele também destacou a participação popular massiva no funeral desses militares como “uma demonstração épica de gratidão do povo por seus sacrifícios”.

Sayyari também lembrou a primeira presença da Marinha iraniana no Mar Mediterrâneo, observando que o líder mártir da Revolução descreveu aquela travessia como um evento que “abalou o mundo”. Por fim, o almirante destacou a elevada resiliência social do povo iraniano, forjada durante a guerra imposta, e instou as autoridades a corresponderem com esforço incansável a “essa unidade e coesão nacional”.

..................

308

